Il Natale quest’anno è più green. Cinquanta abeti in dono al Comune

Il Natale è più green a Tolentino, grazie all’iniziativa messa in campo dai commercianti della zona est della città. È stata battezzata "L’albero di Natale...che diventa amico" per un modo diverso di festeggiare il periodo più bello dell’anno. Ok luci e decorazioni, "ma senza dimenticare l’ambiente", precisano i negozianti di Tolentino Est.

"Gli alberi acquistati dai commercianti verranno donati all’amministrazione comunale – spiegano – che li pianterà in varie zone verdi della città. Sarà un dono speciale per tutta la cittadinanza. Attività di ogni tipo, studi medici e commerciali, bar, ristoranti e supermercati hanno fatto squadra acquistando ben cinquanta abeti, gli alberi di Natale per antonomasia. Ecco i protagonisti che hanno contribuito all’iniziativa: Bimbolandia, Farmacia dell’ospedale, pasticceria-panetteria Dolci Delizie, Gaia Cafè, Altera Pars Centro Clinico, Baretto, consulente dell’impiego Studio Marco Mondadori, Graf-ix, doposcuola Il Germoglio, Fumetteria 42, Barber Shop, Centro estetico Ego, Nero115 negozio cialde, Il Ristorantino, Click di Sincini Vincenzo, parrucchieria Bizzarrie Hair Studio, Effe Estetica, Pizzeria Lippilappi, Daniela Ciccarelli Parrucchiera, Autoscuola Cloe, Laboratorio dentistico Ciccioli Claudio, Idea Verde, Bar Dabliu, Sotto Sotto Intimo, Palestra Meeting, Bar Mithos, La Coccinella Verde, Centro Degradè Joelle, Idea Casa, Little Pizzeria, Supermercato Sì con Te viale Brodolini, Scuola di Moda Burgo, Veterinario Mauro Capenti, Angolo Divino, Alimentari Emiliozzi Ebe, Cartoleria Mafalda, Estetica Secrets, Parrucchieria Michela, Parrucchieria Micol, Pizzeria Everything, Beauty Room di Rimma Kartashevich, Studio medico Dott. Luca Massi, Tabaccheria Foglia, I Dolci di Cessapalombo.

Lucia Gentili