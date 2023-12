Il Natale recanatese è luminoso. Applausi a Orsini e Branciaroli

Strade piene e tante luci nelle suggestive vie di Recanati per l’apertura delle festività natalizie con l’accensione del grande albero in piazza, l’arrivo di Babbo Natale in carrozza, l’apertura della sua casa a Porta Marina, canti natalizi, e numerosi spettacoli. "Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori turistici e commerciali e i comitati di quartiere che hanno collaborato alla migliore creazione del programma" commenta il sindaco Antonio Bravi. Novità di quest’anno il videomapping creato appositamente dalla regìa di Sabine Lindner con il supporto di visual designer Alex Buroni per una proiezione artistica sull’antica Torre del Borgo, nella piazza Giacomo Leopardi, in cui si alternano immagini e spettacolari effetti tridimensionali: nevicate, giochi di luce con l’architettura, bagliori con le immagini a filo di luce della figura della Madonna dell’Annunciazione di Lorenzo Lotto e di Giacomo Leopardi che si alternano con le parole de “L’infinito“ e le note del pentagramma musicale di Beniamino Gigli.

"Come ogni Natale, per la gioia di grandi e piccini, abbiamo aperto anche la nostra bella e apprezzatissima pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Leopardi" ricorda il vicesindaco Mirco Scorcelli. Aperta con successo anche la stagione teatrale al Teatro Persiani con “I Ragazzi Irresistibili“ dove gli attori Umberto Orsini e Franco Branciaroli hanno rapito il gremito pubblico con la loro straordinaria bravura e ironia. "Vedere in questi giorni le vie di Recanati e il Teatro Persiani così piene di tante persone è per noi una grande soddisfazione, afferma l’assessora alle culture Rita Soccio. In particolare gli abbonamenti della nuova stagione teatrale hanno registrato un segno più anche quest’anno, dimostrando che il pubblico apprezza le nostre scelte".

Il prossimo appuntamento imperdibile al Teatro Persiani è fissato per il 21 dicembre con “Cetra… una volta“ di Toni Fornari, un esplosivo concentrato di bravura, simpatia e bel canto, con la straordinaria partecipazione di Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi.

ant. t.