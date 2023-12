Il Natale si accende a Camerino. Oggi mercatino e laboratori

Il Natale è decollato a Camerino con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, venerdì, alla presenza dell’amministrazione comunale. Oggi, invece, la festa continua nel quartiere Le Mosse, dove arriva il Mercatino di Natale in programma dalle 10 alle 18. Ci sarnno laboratori creativi per bambini, artigianato, idee regalo e prodotti tipici. Mentre al Sottocorte Village, dalle 16, arriva "Like at home", ovvero un pomeriggio speciale per tornare di nuovo a tavola tutti insieme, come a casa.

La partecipazione è gratuita, prenotazioni ai numeri 3458855294 e 0737.632534 o negli uffici della Proloco al Sottocorte Village.