Il Natale si accende tra mercatini, mostre e albero: il programma di questo weekend

È l’ora di "AccendiAmo il Natale" a Pollenza. Questo pomeriggio, alle 16, alla sala convegni inaugurazione della mostra personale di pittura "Viaggio tra luce e colore" di Giusy Trippetta (visitabile fino al 7 gennaio). Alle 17, in piazza della Libertà, accensione dell’albero con i canti degli alunni dell’istituto "Monti" e, a seguire, merenda cioccolatosa targata Proloco. Alle 18.30 concerto di Natale del corpo bandistico "Giuseppe Verdi". Domani, alle 21.15 a teatro, serata finale del concorso internazionale "Poesia di strada", promosso dall’associazione Licenze Poetiche, con la premiazione dei 10 finalisti e del vincitore. Domenica dalle 10 alle 19 Festa del cioccolato e mercatini: nel centro storico intrattenimento, slitta e casetta di Babbo Natale, cioccolata calda e un trenino per un tour natalizio, in collaborazione con la Pro loco "Corporazione del Melograno" di Pollenza. Sempre per le vie del centro sarà possibile visitare da oggi al 6 gennaio "Le vie dei presepi" curata dai commercianti.