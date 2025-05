Il negozio Casa chiude dopo 13 anni

Una chiusura che sembra inevitabile per "Casa", negozio specializzato nella vendita di articoli da regalo, decorazioni, casalinghi oltre che di mobili piccoli e da giardino che da 13 anni è presente al parco commerciale "CorridoMnia". Il rischio, che ormai sembra una certezza, è dovuto al fallimento del gruppo Casa International e di Casa Logistica con le conseguenti ricadute nelle varie nazioni. "Il 5 marzo ha dichiarato fallimento la nostra casa madre in Belgio e il servizio logistica – ha spiegato Kety Paparelli, che è responsabile del punto vendita di Corridonia, insieme ad altre cinque colleghe – quindi anche per noi è stata una triste conseguenza. Per adesso ci hanno comunicato che procederemo con una liquidazione per tutto il mese di maggio poi altre notizie non ne abbiamo. Siamo oltre 400 negozi in tutta Europa, dopo questa comunicazione, ogni nazione ha dovuto gestire la situazione un po’ in autonomia, speravamo che potesse verificarsi una acquisizione da parte di un’azienda del settore, magari italiana ma così non è stato. Considerando poi che il segmento dell’arredamento è anche un po’ in difficoltà – ha aggiunto –. Chi è sopra di noi, sappiamo che sta cercando delle alternative per non farci perdere il posto di lavoro però, attualmente, non abbiamo informazioni. Il nostro negozio, il solo nella provincia di Macerata visto che in tutte le Marche sono in totale sei, ha preso il via con l’apertura del CorridoMnia e l’8 giugno compirebbe 13 anni. Oltre alle preoccupazione, c’è anche il dispiacere da parte di tutte noi".

Diego Pierluigi