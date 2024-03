Il negozio di Deborah taglia il traguardo dei dieci anni

In tempi di frequenti segnalazioni di chiusure nel settore commercio, ci sono anche traguardi positivi, che documentano la vitalità, grazie all’impegno, al coraggio e alla tenacia. È il caso di Deborah Bisconti (nella foto con il marito Paolo Graziano) titolare in corso Garibaldi, 174 della "Boutique Deborah" che dopo aver operato nel settore merceria è passata Al settore abbigliamento. Ha aperto in proprio il 14 marzo del 2014, per cui oggi ricorre un gradito decennale, salutato con soddisfazione anche dall’intero quartiere Piazza Sud, perché avere un negozio in prossimità è molto comodo, oltre che essere anche un punto di socialità e d’incontro per l’ineguagliabile solarità di Deborah. Il passaggio in proprio è avvenuto dopo aver svolto dal 1993 il ruolo di commessa, sempre in Corso Garibaldi, nella casa dell’indimenticabile Candida, nel negozio di Mercerie di Guerrino Cancellieri, che sempre in corso Garibaldi, angolo via Vodice, (adesso c’è una palestra) gestiva anche un "ingrosso" per commercianti di Civitanova e del comprensorio, che ha fatto epoca.

Ennio Ercoli