Il neo segretario Cisl Marche: "Povertà, sanità, rifiuti e acqua le emergenze del Maceratese"

Da mercoledì Marco Ferracuti è il nuovo segretario generale della Cisl Marche. E’ la prima volta che alla guida della Confederazione arriva un uomo proveniente dalla Cisl della provincia di Macerata, una realtà che certo non dimentica, non solo per l’impegno profuso in tanti anni, ma anche perché è qui che vive (abita a Recanati).

Ferracuti, come vede la provincia di Macerata da Ancona?

"Come la vedo? E’ sempre nelle Marche (sorride) e sconta gli effetti di trovarsi in una regione in transizione, rispetto ai quali bisogna che chi amministra abbia il coraggio delle scelte necessarie per fare in modo che questa terra torni a crescere. Le potenzialità ci sono. Vanno indirizzati i fondi e individuati i progetti strategici, e questo deve essere fatto nella logica di un confronto il più ampio possibile tra chi governa la Regione e le parti sociali. Non si può stare fermi. Bisogna agire con rapidità, ma non in fretta. Da questo punto di vista in provincia di Macerata ci sono alcune questioni emblematiche".

A che cosa si riferisce?

"Penso alla gestione dei rifiuti. E’ mancato il coraggio di scegliere, perché si è pensato alle elezioni di oggi ma non al territorio di domani, non individuando il sito per la nuova discarica, né mettendo a punto il percorso per la realizzazione dell’impiantistica necessaria. Il risultato di questo immobilismo, l’incapacità di assumersi le responsabilità, è che i cittadini si sono visti aumentare la Tari del 9,5% l’anno per il 2024 e per il 2025, in due anni quasi il 20%. E’ inaccettabile, soprattutto se si considera che la provincia di Macerata con una sola società di gestione del servizio e una raccolta differenziata molto alta, è stata sempre la punta di diamante delle Marche. Un’altra situazione da affrontare è quella della gestione dell’acqua".

In che modo?

"L’acqua è un bene pubblico prezioso. Sappiamo che si sta discutendo sulla possibilità di unire le aziende dell’idrico. Nel creare il gestore unico bisogna agire con attenzione, tenendo conto del fatto, tra l’altro, che molte di queste non hanno solo la gestione dell’acqua. Nell’intraprendere qualsiasi percorso, dunque bisogna considerare il loro asset complessivo, tenendo sempre ferma la salvaguardia dei livelli occupazionali".

A proposito di occupazione. E’ in aumento….

"Sì è una tendenza che va avanti da un po’ di tempo e che speriamo continui. Tuttavia, come emerso con forza anche in un recente convegno Cisl a Corridonia, aumenta anche la povertà: c’è qualcosa che non va. Il problema è che il lavoro deve essere buono e dignitoso, deve essere a tempo indeterminato e adeguatamente retribuito. E’ in aumento il numero delle famiglie i cui componenti lavorano, ma il cui reddito complessivo resta sotto la soglia di povertà. Questo vuol dire che parliamo di lavori retribuiti poco o di precari che lavorano a intermittenza. Questa è una delle grandi questioni da affrontare con decisione, su cui come Cisl siamo impegnati da tempo. Anche perché se poi si incontrano problemi nei servizi, a partire dalla sanità, la situazione si complica terribilmente".

Quali i problemi della sanità?

"A livello regionale riteniamo che la riforma sia stata fatta in modo troppo frettoloso. Per la sanità maceratese molto si parla, poco si fa, con il rischio che si riduca la qualità delle prestazioni offerte. Si parla spesso dei contenitori, ad esempio del nuovo ospedale tra il capoluogo e Sforzacosta che non si sa quando verrà, e in attesa del quale non si investe su ciò che esiste. Ma la questione vera è quella del personale: è questo che fa la sanità, e sono note le carenze negli organici. Su questo bisogna agire in fretta: rimpiazzando il turn over, stabilizzando i precari e facendo assunzioni. Ora c’è il concorso per assumere nelle Marche 47 infermieri, 17 dei quali nell’Ast di Macerata: è un primo, piccolo, ma importante segnale. C’è anche un altro punto su cui bisogna essere chiari: la sanità è pubblica e privata. Quest’ultima, però, deve essere aggiuntiva, non sostitutiva di quella pubblica".