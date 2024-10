Il neoacquisto Arnaldo subito decisivo. Trullo: "Ora dobbiamo inserire un lungo"

Quella conquistata a Roseto è stata definita una "vittoria di platino" dalla Halley Matelica perché, priva dei vari Mazzotti, Musci e Zanzottera, hanno avuto un Andrea Arnaldo in più nel motore. L’ultimo arrivato in casa vigorina è stato, infatti, decisivo (con 20 punti all’attivo) per far tornare il sorriso ai ragazzi di coach Antonio Trullo, dopo due sconfitte di fila. "Arnaldo è stato in campo molto di più di quello che avevamo immaginato – commenta proprio l’allenatore della Halley – ma se lo è meritato con la bella prestazione che ha saputo tirar fuori". Il successo in Abruzzo è arrivato nel finale, dopo una gara in salita "figlia del poco lavoro di squadra che riusciamo a fare attualmente", come rimarca lo stesso coach Trullo, che aggiunge: "Ridotti così non abbiamo nelle corde partite ad alto ritmo e alto punteggio, per cui dobbiamo salire di colpi in difesa. In quest’ottica, Civitanova – che affrontiamo domenica – è la squadra peggiore da incontrare in questo momento: hanno alcuni ottimi giocatori, ma soprattutto atletismo e coralità che li rendono forse ancora più forti dello scorso anno. Noi speriamo di riuscire a inserire un lungo al più presto, altrimenti andare avanti così alla lunga è complicato". Dunque, giorni decisivi per capire se sarà Musci o un altro rinforzo.

m. g.