"Il Nido e il Drago", inaugurata la mostra sui personaggi della città

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e l’assessore Ermanno Carassai hanno inaugurato la mostra "Il Nido e il Drago", allestita nel luogo più simbolico di Civitanova, la quattrocentesca Porta Marina, complemento della cinta muraria realizzata dai Comacini. Esposte le tavole di Marco Felicio Marinangeli, chiamato a illustrare i personaggi salienti della storia dalla città: da San Marone che sconfigge il Drago, ferocemente appostato alla foce del Chienti e divoratore di fanciulle vergini, salvando così la figlia del Re di Urbisaglia dal crudele destino, fino ad Annibal Caro e a Giuliano Cesarini, nobile romano cui il Papa Giulio III dette in feudo Civitanova, per vedersi annullato un debito di 14 mila scudi. Per abbellire il palazzo Ducale – ha scritto nella storia Francesca Della Valle – Giuliano Cesarini chiamò il giovane artista Pellegrino Tibaldi per realizzate pregevoli affreschi, tuttora esistenti nel salone nobile, nonostante la polvere dei secoli ed i ponteggi. Altro personaggio evocato in questa "summa" civitanovese l’Imperatrice Eugenia (moglie di Napoleone III), che volle donare alla comunità tre Asili per i bimbi del popolo, gestiti dalla suore domenicane francesi. Tutta la narrazione è stata felicemente declamata dal bravissimo attore Oscar Grnovese. Riccardo Ruggeri ha spiegato che "questo progetto – partito due anni fa, coinvolgendo un pool di associazioni del centro storico e Comune – mira a installare le suddette tavole giganti nei vari angoli di Civitanova, previo placet della Soprintendenza". "Abbiamo creduto alla validità di questa iniziativa – hanno sottolineato il sindaco e l’assessore Carassai, il quale ha annunciato in settembre l’avvio dei lavori di restauro del Palazzo Comunale in Piazza della Libertà, primo passo di una rinascita del nucleo urbano entro le mura medievali.

Ennio Ercoli