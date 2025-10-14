Il nipote al timone dell’azienda: "Mi ha insegnato tutto quello che so. Porteremo avanti il suo lavoro"

"Oggi mi sento nudo, spoglio davanti alla perdita enorme che ho subito e dentro di me c’è spazio soltanto per la famiglia, per i ricordi di bambino e di adolescente, i ricordi di uno zio che è stato la parte gioiosa della mia crescita. Un secondo padre, e poi maestro di vita e di tutto quello che oggi so del mondo della moda di cui lui mi ha insegnato tutto". Con queste parole il nipote Marco Calcinaro, figlio di Paola Paciotti, ricorda lo stilista. Ha 53 anni ed è l’amministratore delegato dell’azienda. Dirige la Paciotti da alcuni anni e adesso sulle sue spalle una grande eredità dopo la scomparsa dell’uomo che ha scritto una pagina fondamentale del Made in Italy. "Porto con me gli insegnamenti di una famiglia estremamente forte e dai valori tradizionali. Tutto comincia con fabbrica dei miei nonni a inizio anni 50, poi negli anni 80 le redini passano a mia madre e a Cesare, e lui fin da subito ha messo nel lavoro la sua forza, la sua volontà di puntare all’innovazione. Ha voluto lasciare un segno, c’è riuscito e mi sento di dire che con il suo talento ha fatto completamente parte del Made in Italy".

Che cosa ricorda in particolare del Paciotti stilista? "Il suo genio si sprigionava soprattutto di notte, era in quei momenti che creava e riusciva a dare il meglio di se stesso. Tutti noi, a cominciare dagli operai, eravamo specchio rispetto a quello che lui voleva".

Come si va avanti senza il leader? "Ci ho riflettuto in queste ore e credo che questa responsabilità rappresenti al tempo stesso un peso e un piacere. L’unico modo per onorarlo è portare avanti il suo lavoro e rispettare le sue idee continuando a promuovere la nostra identità, quella identità che Cesare aveva, che ci ha lasciato in eredità, che continueremo a tramandare e che spero di poter trasmettere a qualcun altro così come lui ha fatto con me".

Cesare Paciotti brand mondiale, personaggio che ha calcato il jet set internazionale e poi però sempre pronto a tornare nella sua Civitanova. "Vero, appena gli era possibile tornava a dormire a casa sua. Era ancorato al suo territorio, ed è come se lo portasse sempre con sé anche quando stava a migliaia di chilometri di distanza".

L’azienda ha attraversato una forte crisi anni fa. Come vi siete rilanciati? "Siamo riusciti a ristrutturare il debito, ma quello è stato un momento molto difficile per tutti noi, in particolare per Cesare. Ci siamo ripresi e stiamo continuando a crescere. L’unico modo è fare forza su quelle che sono le radici del marchio, sulla fantasia e sull’innovazione del prodotto, che poi sono state sempre il nostro valore aggiunto".

La fabbrica di Civitanova Alta? "Nulla è stato dismesso, nel capannone ci sono ancora tutti i macchinari. Abbiamo puntato sulla commercializzazione del marchio, ma il simbolo della Paciotti resta lì intatto".