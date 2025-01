Il Nordic Walking conquista tutti

A neanche quattro mesi dall’inizio dell’attività, essendo stato istituito a settembre, il settore Nordic Walking della Polisportiva Cingoli ha già registrato una settantina di adesioni. E la partecipazione è in crescendo. Guida il gruppo Giuliano Compagnucci, esperto istruttore Ways, che ha progammato tre allenamenti settimanali: ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 19.45, alla domenica dalle 9 alle 11.30. L’attività si pratica camminando con un bastone per mano per dare al corpo una costante e leggera spinta e ottenere fisicamente soddisfacenti riscontri. Le passeggiate sono effettuate da Cingoli ai boschi circostanti, attraversati da sentieri ben praticabili. Ma si raggiungono anche gli itinerari nei Comuni vicini. "Lo scopo che intendiamo perseguire – ha precisato Compagnucci – consiste nel coinvolgere sempre più persone a cui offriamo anche la possibilità di conoscere meglio e apprezzare, col Nordic walking, le bellezze del territorio cingolano".

Gianfilippo Centanni