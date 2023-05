"Il nostro aiuto per gli alluvionati"

"Aiutaci ad aiutare" ecco l’invito, che è stato accolto con il favore di un’intera comunità, arrivato dal "cuore" di alcuni commercianti di Corridonia, i quali, all’indomani dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, si sono attivati per raccogliere dei beni di prima necessità da destinare a chi sta affrontando questa emergenza. Il tam tam solidale è partito sui social, dopo aver preso contatti con la Protezione Civile di Cesena in modo da capire quali fossero i materiali più urgenti, così i negozi di varie zone della città sono diventati anche dei punti raccolta come racconta Antonella Patrignani di "Gelatomania" in via Trento. "Abbiamo dapprima sentito il numero dedicato all’emergenza del Comune di Cesena, che era una delle zone più colpite – spiega – così ci siamo messi in contatto con la Protezione Civile e si è dato il via all’iniziativa. Non è la prima volta per noi, ci eravamo già mossi per il sisma e la guerra in Ucraina e devo dire che ci hanno aiutato in tanti, dalle associazioni ai cittadini di Corridonia ma anche gente di fuori. Bisogna ringraziare tutti". Oltre a beni alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, articoli per neonati, è arrivata anche attrezzatura da lavoro, utile per i tanti volontari impegnati a spalare il fango. Tra i punti raccolta figurano "Dolce Idea" in via Santa Croce, ulteriori commercianti si sono aggregati nell’immediato come Sonia Domizi della macelleria di via Niccolai, poi tra i primi c’è il negozio di abbigliamento "Gitano 55" in via Cavour di Simonetta Rossetti che sottolinea. "Siamo partiti in tre ma altri si sono aggiunti subito – afferma – l’aiuto non è mancato e infatti questa iniziativa si è allargata. Oltre al carico che abbiamo in programma di spedire, vediamo se riusciamo a farne ancora, noi ci occuperemo di organizzare ciò che riusciamo a raccogliere. Personalmente sono stati in molti tra i miei clienti che sono giunti per partecipare, anche non del posto".

Nella foto, Antonella Patrignani, Simonetta Rossetti e Sonia Domizi

Diego Pierluigi