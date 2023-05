"Il nostro documentario sulle aree del sisma"

di Ennio Ercoli

Civitanova e Caldarola un tandem culturale per non dimenticare, ma valorizzare lo storico Castello di Vestignano di origine longobarda, con San Giorgio protettore, la torre cilindrica e le opere di Simone De Magistris.Va pertanto divulgato a caratteri cubitali il "Progetto Vestignano" (collaborazione del professor Stefano Papetti storico dell’arte, coordinatrice e supervisione professoressa Silvia Gaetani), di cui ieri nell’Auditorium dei Licei Leonardo Da Vinci di Civitanova è stato effettuato il resoconto finale, con un "convegno fiume" e decine di relatori. Il preside, Francesco Giacchetta, ha espresso il proprio apprezzamento a docenti, studenti ed amministratori pubblici (tra cui l’assessore alla Scuola di Caldarola, Teresa Minnucci) che hanno concorso a quest’encomiabile iniziativa (con il sigillo dell’Ufficio scolastico regionale) per ridare speranza, valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico diffuso anche nei borghi più piccoli, ma con tanta storia secolare alle spalle. Gaetani ha riepilogato le finalità del progetto, che ha coinvolto una cinquantina di ragazzi che hanno indagato il territorio, realizzato un pieghevole e una mostra, intervistato gli abitanti "resilienti", diventati protagonisti del "docufilm" curato dai registi Leonardo Crupi e Paolo Canale (entrambi "maturandi", che si iscriveranno rispettivamente a ingegneria bio-medica e spaziale). Fotografia e montaggio apprezzati anche dagli esperti, tanto che domenica 21 ci sarà la proiezione ufficiale – sempre al Liceo – nell’ambito di "Civitanova Film Festival" (alle 18.15). "La visita ai luoghi del Castello di Vestignano – dicono Giulia Seghetta e Michele Ciarrocchi – sono stati molti formativi per noi studenti, perché abbiamo stabilito un contatto diretto sia con lo spessore architettonico, che pittorico, ma anche con l’animo degli abitanti, che vogliono riprendere nonostante il sisma, sospinti anche dai tanti stranieri che si sono stabiliti nei nostri magnifici territori".