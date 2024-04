"Il nostro Mugellini è un monumento nazionale"

"Il nostro teatro Bruno (nella foto) Mugellini è ufficialmente tra i teatri italiani riconosciuti come monumenti nazionali". A renderlo noto è stato il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, tramite un post pubblicato sulla propria pagina istituzionale Facebook. "È stato infatti approvato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati l’emendamento, all’interno del testo unico "Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani" – ha aggiunto il primo cittadino potentino sui social network –, che amplia il numero di teatri scelti per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale". Inoltre, sottolinea ancora il sindaco Tartabini, si tratta di "uno step importante che arriva a poche settimane dall’avvio del progetto di riqualificazione, possibile grazie ai fondi intercettati dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano di Rigenerazione urbana".