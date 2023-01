"Il nostro no a industrie insalubri Questa era una disgrazia annunciata"

Dopo Provincia, Arpam e Asur, la parola è passata ai cittadini e rappresentanti di associazioni (che avevano prenotato il loro intervento entro il giorno precedente). E hanno espresso preoccupazioni e dubbi. "Una disgrazia annunciata – ha affermato un residente, Marcello Iommi –, ricordo infatti che avevamo lottato con Nuova Salvambiente per non avere un’altra industria insalubre. Cosa vuole fare l’amministrazione per l’avvenire? Altri capannoni o prendere decisioni a difesa della nostra salute?". Un abitante di Casette Verdini (a 650 metri in linea d’aria dalla Rimel), Giuseppe Acciarresi, ha sottolineato la gravità di quanto accaduto, rammentando gli incendi al Cosmari e alla Orim. "Mi auguro che nel medio e lungo periodo – ha spiegato – la popolazione venga informata e che alla ditta non venga ancora data la possibilità di ’avvelenarci’". Andrea Paoletti ha chiesto invece se in questi casi c’è un protocollo di emergenza da adottare e in cosa consiste, considerando che "siamo quasi in una terra dei fuochi". "Abbiamo seguito il protocollo – ha concluso Catenacci dell’Arpa –. Lo step successivo è valutare quanto dura l’esposizione". Morena Tiberi ha chiesto delucidazioni sulla concessione da parte della Provincia dell’autorizzazione ambientale integrata alla ditta, in merito all’amianto sulla copertura e sulle scuole aperte il 9 dicembre (giorno del picco) e come mai le medie di Pollenza non erano state chiuse (considerando anche l’attesa per prendere il pullman). "Di fronte a questo disastro ambientale – ha aggiunto Tiberi – cercheremo assistenza legale, a difesa dei cittadini, rivolgendoci allo studio Torresi". Enrico Palmarucci ha invitato i concittadini a recarsi domani in caserma o alla polizia locale per rendere "sommarie informazioni". Sandro Bisonni (per Nuova Salvambiente) ha evidenziato l’importanza di "prevenire", soprattutto tenendo conto di diossina e bioaccumulo. "Il Cosmari ha depositato in Provincia il progetto per una centrale a biogas – ha dichiarato – che produrrebbe 70mila tonnellate di frazione organica (quando il fabbisogno è 40mila). Le istituzioni dovrebbero mostrare più attenzione e sensibilità quando danno le autorizzazioni". Il sindaco ha sottolineato che non è nelle competenze del Comune concedere autorizzazioni o varianti urbanistiche. "Completato tutto il cronoprogramma di bonifica ambientale – ha detto Romoli –, non possiamo sapere se la Rimel richiederà un altro procedimento autorizzativo".

Lucia Gentili