"Il nostro ospedale è fondamentale Il centrodestra lo sta dimostrando"

"Il governo di centrodestra delle Marche e, in particolare l’assessorato alla sanità, hanno dimostrato in modo ormai non più discutibile l’importanza che la Regione annette all’ospedale di Civitanova e alla sanità del comprensorio: non più un unico ospedale a Macerata, ma tre plessi di primo livello a Civitanova, Macerata e Camerino". E’ quanto afferma in un comunicato la segretaria locale della Lega, Veronica Fortuna, che ribatte così alle polemiche lanciate dall’esponente del Pd, Francesco Micucci. "E’ noto a tutti ma non al Pd di Civitanova che la guerra alle porte dell’Europa ha fatto lievitare i costi dell’edilizia – aggiunge Fortuna –, soprattutto in campo sanitario, portando la spesa per gli interventi sull’ospedale di Civitanova a 21 milioni di euro. Il vicepresidente e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, in un recente incontro con iscritti e simpatizzanti aveva fornito questo quadro dei provvedimenti, che sottoponiamo ai cittadini di Civitanova per le loro valutazioni. Il primo provvedimento – sottolinea la leghista – è la realizzazione di una palazzina di tre piani per blocco operatorio, rianimazione ed emergenza, adottato il 14 febbraio 2022, all’interno del ‘masterplan edilizia ospedaliera’. Così, l’intervento è stato inserito con finanziamento del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e fondi regionali, per un importo pari a 16 milioni euro". Tuttavia, spiega ancora Fortuna, "da una revisione dei costi, si è stimata la necessità di disporre di 21 milioni. Alla copertura di tale importo concorrono un finanziamento Pnc (13.208.311,52 euro) e un finanziamento della Regione (7.791.688,48 euro), che si impegna a coprire con somme aggiuntive la completa realizzazione dell’intervento. L’assessore Saltamartini ha comunicato che è in fase di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica. Al termine di questa fase, il progetto sarà validato e posto a base della gara di affidamento lavori".