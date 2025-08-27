"Il nostro pane a chilometro vero"

"Crediamo che il nostro lavoro non sia solo produrre cibo, ma diffondere la cultura del mangiare genuino e locale". Una missione, oltre che una filosofia, quella di Marco Salvucci, 32 anni, e di sua sorella Valentina, 39, che nel 2021 hanno preso le redini dello storico Forno Salvucci di Morrovalle, avviato dai nonni Iginio e Rosa negli anni Settanta. "Siamo panificatori di terza generazione, ma noi abbiamo scelto di diventarlo solo dopo aver intrapreso strade differenti – racconta Marco –. Mia sorella, dopo una laurea magistrale in management dei beni culturali, si è dimessa da assessore a turismo e cultura mentre io, dopo aver lasciato al secondo anno ingegneria gestionale, mi sono laureato in scienze e tecnologie alimentari e diplomato al corso di alta formazione per panificatori alla Cast alimenti di Brescia, scuola di Iginio Massari".

L’evoluzione in Forneria Marchigiana avviene nel gennaio 2023, quando dal laboratorio di via Toscana si è tornati al panificio vecchio stile. "Parlo di rivoluzione perché la passione di Valentina e i miei studi ci hanno fatto capire che la panificazione convenzionale, quella che fa uso di ingredienti industriali arrivati dall’estero e di semilavorati, si trascina una serie di problemi di natura nutrizionale, sociale e ambientale – sottolinea Marco Salvucci –. Lavorando circa 60 ore a settimana, anche i miei genitori erano caduti in questa trappola. Perciò abbiamo deciso di tornare al passato, a quando iniziò nostro nonno. Abbiamo lavorato quasi due anni per ricercare tutte le materie prime e rivedere i processi, e oggi la Forneria Marchigiana realizza pane, dolci e salati naturali con ingredienti marchigiani, biologici e stagionali, dei presidi Slow Food, senza preparati industriali né additivi, come fatti in casa una volta".

Una filiera che definisce, più che a chilometri zero, a "chilometro vero" con un pane realizzato con farine biologiche marchigiane macinate a pietra, lievito madre vivo e lunghe fermentazioni, così come i dolci da forno. "Questa è la nostra unicità – afferma –, materie prime semplici, filiera corta e nessun semilavorato. Poi lo scorso anno abbiamo acquisito la certificazione biologica per alcuni pani, dolci e salati. Se realizziamo un pane integrale o un pane di segale lo facciamo non mescolando farina bianca; se una ricetta prevede un materia prima che non troviamo nel territorio non la realizziamo. Certo: usiamo zucchero non marchigiano e lievito di birra, che pur essendo un microrganismo è un prodotto industriale, ma usiamo tutto ciò che si può reperire nel territorio – conclude –. Non lo facciamo per moda, ma perché lavoriamo per uno scopo: nutrire le persone tutelando il loro benessere, preservando l’ambiente e sostenendo l’economia locale".

Diego Pierluigi