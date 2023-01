Il nostro passato, come e cosa ricordare

Annalisa

Cegna*

Istituito con legge del 20 luglio 2000, il Giorno della Memoria ha ormai più di venti anni e, accanto a una innegabile maggiore conoscenza della Shoah, ha prodotto anche non poche criticità. A partire da quello che la legge ha stabilito di ricordare: la persecuzione e lo sterminio degli ebrei, le leggi razziali, la deportazione militari e politici. È ovvio che quando si stabilisce di ricordare qualcosa in dettaglio, inevitabilmente si tralascia di ricordare qualcos’altro: in questo caso, ad esempio, nella legge non è inclusa la persecuzione di Rom e Sinti, quella degli omosessuali, dei Testimoni di Geova e non si fa riferimento nemmeno ai campi di concentramento fascisti, presenti anche nel territorio maceratese, ma solo ai campi nazisti. Quando si pretende di stabilire cosa deve essere ricordato, intervenendo in modo diretto sulla ricostruzione storica, si pongono dei problemi. Uno di questi è l’inevitabile parzialità. Un altro problema è dato dal fatto che il nostro calendario civile è schiacciato sulle vittime, cioè si basa in buona parte sulla commemorazione dei lutti del passato: Shoah, Foibe, Terrorismo. Cosa trasmettiamo attraverso questa infinita catena di vittime? Se la coscienza civile, soprattutto delle giovani generazioni, viene sollecitata solo da una successione di tragedie, l’immagine che si rischia di trasmettere è quella dell’impotenza e di una sofferenza generalizzata e senza senso. Come ricordare, e non solo, cosa ricordare è la vera questione delle leggi memoriali e del Giorno della Memoria: si può generare maggiore conoscenza ma dipende da come ci si lavora e dalla capacità di effettuare il passaggio dalla memoria alla storia.

*Direttrice

Istituto storico Macerata