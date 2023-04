Il nostro teatro tra rinascita e formazione

Pierfrancesco

Giannangeli

I numeri fatti registrare dai teatri della provincia di Macerata sono importanti. Quest’anno, infatti, con oltre 33mila spettatori, ha riportato le presenze del pubblico in linea con l’ultima stagione prima della pandemia (al netto dello stop anticipato del Rossini di Civitanova, a febbraio per lavori). Commentando queste cifre, Gilberto Santini, direttore dell’Associazione marchigiana attività teatrali, ha evidenziato un aspetto molto interessante, vale a dire come il covid abbia cambiato la composizione tradizionale delle platee. A questo proposito, sembra ci sia stato ciò che Santini ha definito al nostro giornale "un significativo ricambio". Cioè, un’iniezione di giovani ("anche grazie ai progetti indirizzati alle scuole", ha spiegato) e una robusta presenza di trenta-quarantenni (fasce d’età che "hanno scelto di investire il tempo libero in questo settore"). Buone notizie dunque, che a detta del direttore dell’Amat fanno "ben sperare per il futuro", infondendo "l’energia necessaria per programmare le nuove stagioni". Tale panorama, sempre più florido, oltre a mettere in luce il valore del teatro nel carrello della spesa delle famiglie, nonostante le difficoltà economiche che pure esistono – quindi, di conseguenza, la considerazione della cultura e dell’arte come investimento e non come un’uscita inutile – spinge a considerare con sempre maggiore attenzione un tema centrale come quello della formazione del pubblico. Progetti in questo senso, come ha ricordato anche Santini, già ci sono, ma vale la pena insistere in questa direzione, perché nella maggior parte dei casi si arriva a essere spettatori senza mai aver approfondito un paio di storie affascinanti, come quelle del teatro o dell’opera lirica. Certo, si può lo stesso godere del prodotto, anche per semplice diletto, per divertimento, ma avere uno spettatore più informato e consapevole, capace di una lettura storico-critica, significa crescita per la comunità.