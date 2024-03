Il notaio mecenate: "Una fucina di musicisti dalla scuola Marchesini. A me ha cambiato la vita"

Il recente evento promosso dall’Alam (Associazione laureati ateneo maceratese) per ricordare la figura e l’opera del notaio Augusto Marchesini (1873 – 1954) e il libro di Mirko Grasso, edito dalla Eum, che oltre alla biografia del professionista ha portato alla luce aneddoti e curiosità legate alla sua passione per la musica, in particolare per

quella bandistica, hanno suscitato ricordi in quanti frequentarono la scuola musicale “Marchesini”, rivelatesi sul finire egli anni Cinquanta una fucina per musicisti dilettanti e professionisti. Un affezionato lettore del Carlino, Primo Montanari, che oggi ha 82 anni e vive ad Urbisaglia, è un ex allievo di quella scuola. "Grazie al cospicuo lascito testamentario del notaio e all’ente musicale che fu costituto in suo nome – ricorda oggi Montanari – ho potuto studiare musica e farmi strada grazie proprio alla musica. Gli insegnamenti ricevuti tanti anni fa dal maestro Agnes mi hanno totalmente cambiato la vita, permettendomi di diventare orchestrale della Banda dell’Aeronautica

militare italiana".

Come nacque il suo interesse per la musica?

"Era il 1956, avevo 14 anni e lavoravo come apprendista nella bottega di un calzolaio in via Crescimbeni, il quale suonava il clarinetto nella banda di Montecassiano. Siccome proprio in quell’anno a Macerata era stata aperta la scuola musicale gratuita voluta dal notaio Marchesini, i miei genitori e mio nonno materno mi spinsero ad iscrivermi. La scuola, diretta dal maestro Agnes, si trovava sopra al mercato delle erbe, in via Armaroli e ricordo che per molti mesi frequentai le lezioni di solfeggio al mattino presto, prima di andare al lavoro".

Come riuscì ad entrare nella banda dell’Aeronautica?

"Fu in due momenti distinti. Il primo durante il servizio di leva. Mi trovavo al Centro addestramento reclute di Como ed un giorno il comandante chiese se tra noi qualcuno conosceva la musica. Mi feci avanti e fui trasferito a Roma, nella caserma della banda musicale dell’Aeronautica, a quel tempo ancora diretta dal maestro Alberto Di Miniello, il quale era stato allievo di Ottorino Respighi.

E il secondo momento?

"Terminato il servizio di leva rientrai a Macerata, dove nel frattempo la banda cittadina si era però già sciolta. Andai a lavorare nella falegnameria Gasparoni in via della Pace e contemporaneamente suonavo nelle bande musicali di Montecassiano e Sant’Angelo in Pontano. Partecipai al concorso da orchestrale della Banda dell’Aeronautica e risultai tra i vincitori. Nel 1967 fui arruolato come effettivo. Poi mi diplomai da privatista al Conservatorio dell’Aquila e feci tutta la mia carriera nel prestigioso complesso bandistico militare, suonando per oltre 25 anni il corno Fa/sib".

Quali sono i ricordi più belli della sua carriera?

"La partecipazione alle cerimonie più significative dell’Aeronautica e i tanti concerti in Italia e all’estero. Con la banda ho girato il mondo, quasi tutta l’Europa e poi New York, Chicago, Rio de Janeiro, Buenos Aires".

Quando si è congedato dall’Aeronautica?

"Nel 1994 e una delle ultime esibizioni con la banda fu proprio quell’anno a Macerata in occasione della cerimonia del giuramento del IV scaglione reclute alle Casermette".

C’è qualcosa che la rammarica oggi?

"Dover constatare che i ragazzi non sono attratti dalla musica bandistica. Alla fine degli anni ‘90 avevo aperto una scuola privata ad Urbisaglia. Inizialmente avevo 14 allievi, ma dopo pochi anni il numero degli iscritti si era quasi azzerato e la scuola chiuse. Spero tanto che la Fondazione Marchesini di Macerata riesca a far riscoprire nei giovani la cultura musicale e lo studio degli strumenti per banda".