Il numero contro la violenza: "Impennata di telefonate, vittime sempre più giovani"

"Bisogna educare alle emozioni, a casa e a scuola. La prevenzione è fondamentale". Parte da qui Elisa Giusti, coordinatrice dei servizi antiviolenza della cooperativa sociale "Il Faro", che conferma l’impennata delle chiamate al 1522 nei primi nove mesi del 2024. "I casi non sono né aumentati né diminuiti, sono costanti – dice –, la violenza di genere è un fenomeno strutturale. Ciò che ha spinto di più a chiamare negli ultimi anni però è una maggiore informazione sui servizi, tra centri antiviolenza, campagne pubblicitarie ecc. Più informazione porta le donne a chiedere più aiuto. Ora se ne può parlare, a differenza del passato, è una questione pubblica, riguarda tutta la società".

"Le donne che subiscono violenza sono persone come noi, non c’è differenza di etnia, istruzione, professione: accade alla dottoressa come alla casalinga. Ma va detto che l’aumento di chiamate al 1522, non significa un aumento delle denunce, non è consequenziale". Giusti evidenzia che pure nei primi mesi del 2025 si registra un incremento di chiamate e contatti, "in particolare dopo femminicidi". Si riferisce a due fatti di cronaca, verificatisi a distanza di pochi giorni: i casi delle studentesse universitarie Sara Campanella e Ilaria Sula. Molte telefonate al 1522 sono per stalking, un reato che non tende a calare. La coordinatrice spiega perché è necessario lavorare sulle emozioni fin da piccoli. "Tutti proviamo la rabbia, ma è come la gestiamo a fare la differenza – afferma –. Urla, strattoni, sputi, pizzicotti sono purtroppo frequenti tra i giovani, lo schiaffo è ancora molto sottovalutato. La gelosia e il possesso in una relazione sono ritenuti normali, secondo il classico pensiero sbagliato "un po’ di gelosia ravviva il rapporto", quando invece aumenta il controllo dell’altro, fa diminuire rispetto e fiducia. Sono temi che noi adulti per primi non comprendiamo e, di conseguenza, anche i ragazzi: loro sono più informati dei grandi sulla violenza di genere e sulle leggi, perché hanno accesso a tante informazioni nel mondo digitale, ma non sanno gestire le emozioni. Colpa anche di una cultura maschilista, non paritaria, secondo cui gli uomini devono essere sempre forti e performanti, non possono piangere. Una cultura sessista che si vede anche in alcune sentenze e in parte dell’opinione pubblica. I giovani imparano quello che vedono". La violenza di genere è transgenerazionale: se c’è stata violenza domestica e nessuno ha aiutato a superare il trauma, c’è un’alta probabilità di acquisire comportamenti da vittima o aggressore. Giusti sottolinea poi che l’età delle donne che subiscono violenza "si è notevolmente abbassata". "Andiamo nelle scuole, e le ragazze sono più informate e hanno meno vergogna di esporsi rispetto alle adulte – dice –. Se un tempo le prime relazioni intime e sentimentali avvenivano dai 18 anni in poi, oggi i giovani hanno le prime esperienze a 13-14 anni. E questo, spesso, li espone prima a gelosia, possesso ecc.".

C’è un tema infine che non viene mai abbastanza preso in considerazione: "In una società in cui impera l’adultocentrismo, in un mondo che mette al centro gli adulti – conclude la Giusti – non ci si dedica abbastanza ai minori di famiglie dove è stata fatta violenza, ai figli, che subiscono per primi. Ecco perché è fondamentale prevenire". Negli ultimi mesi "Il Faro" ha ricevuto finanziamenti dagli ambiti territoriali 14, 16, 17 e 18 per fare sensibilizzazione in tutti gli istituti superiori di Civitanova.