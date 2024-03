Il nunzio Lalli vescovo di Pausula

L’antica diocesi di Pausola, sita nel territorio di San Claudio, ha il suo nuovo vescovo. Papa Francesco ha, infatti, nominato come nuovo nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea, monsignor Mauro Lalli, finora consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Pausula, con dignità di arcivescovo. Monsignor Lalli, 59 anni e originario di Atessa, è stato ordinato sacerdote il 14 luglio 1990, è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 1999, prestando poi la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Guatemala, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Romania, Croazia, India, Iraq, Giordania e Cipro. Sarà ora l’incaricato del Papa nel Paese australe, di recente al centro di scontri nella regione delle Terre alte, dove è allo studio un viaggio del Pontefice per il prossimo agosto. Succede al vescovo di Treviri (diocesi tedesca) Alfred Kleinermeilert deceduto lo scorso 22 ottobre. Pausula, città romana di notevole importanza ed estensione, fu sede di diocesi con un proprio vescovo. Il 19 novembre 465, Papa Ilario aveva convocato a Roma nella basilica di Santa Maria Maggiore, un Sinodo per stabilire le norme sull’ordinazione sacerdotale e la nomina dei vescovi, in cui vi partecipò il vescovo Claudio Pausulano". "Nella Chiesa esistono alcune diocesi dette titolari, che sono prive di un effettivo territorio – spiega il parroco don Fabio Moretti - che in qualche documento della Chiesa appaiono tali poiché si fa menzione di un vescovo titolare che però poi storicamente sono scomparse, come ad esempio Urbisaglia. Si tratta di un discorso legato al diritto canonico".