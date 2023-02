"Il nuovismo non serve, con Michela Bellomaria stop ai personalismi"

di Paola Pagnanelli

"Dobbiamo coinvolgere quante più persone possibile domenica, perché il futuro del Pd, ora il più grande partito di opposizione, in qualche modo è il futuro di tutti. Io ho scelto Michela Bellomaria". Così la deputata Irene Manzi spiega la sua opzione per le primarie regionali.

Perché lei?

"Ha una storia personale significativa: era operaia, ha perso lavoro ma si è rimessa in discussione. Ha tenacia e capacità di dialogare con i compagni di partito. È un’amministratrice locale, ha esperienza per giunta in una realtà non semplice come Cerreto d’Esi, che è nel cratere sismico: si è misurata con i temi che riguardano la nostra provincia e tutta la regione. Un altro aspetto positivo: ha annunciato da subito che, se vincerà, coinvolgerà Chantal Bomprezzi nella gestione del partito. Dopo la sconfitta alle regionali, e l’ultimo anno pesante per il Pd, questa volontà di ricucire, di mediare e tenere i rapporti per me è fondamentale. Così come ho scelto Bonaccini a livello nazionale, per l’impegno a tenere unito il partito e a mantenere il pluralismo, credo che Michela sia la persona più in grado di rappresentare questo valore. Non a caso la sua mozione si chiama "Vince la squadra": nel Pd dobbiamo recuperare l’idea di appartenere una squadra, mettere da parte i personalismi".

Cosa propone?

"Il confronto con i territori, un dialogo costante con gli iscritti: incontri, e momenti di raccordo tra gli eletti ai vari livelli. Poi la sua qualità umana: chi si riconosce nei valori del Pd, si può riconoscere nel modo di porsi di Michela. Non è di nuovismo che ha bisogno il Pd, il cambiamento si può attuare senza riconcorrere le mode. A fianco di Bellomaria ci sono altri quattro amministratori, di cui uno è Andrea Gentili (sindaco di Monte San Giusto, ndr), persone che hanno dimostrato nei fatti di poter dare un contributo e anche questo è un segnale di credibilità".

L’obiettivo è risanare il partito o vincere le elezioni?

"Per vincere, dobbiamo prima ricucire il clima di serenità e confronto politico superando le acredini delle ultime stagioni, recuperare quello spirito consentirà di lavorare per l’appuntamento del 2025. Il messaggio da dare è la credibilità della proposta e della classe dirigente, che fanno spingono le persone ad andare a votare. L’astensionismo è un dato che preoccupa".