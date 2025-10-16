"Il nuovo amministratore non basta. Per l’Hotel House serve molto di più"

"L’Hotel House è un problema irrisolto. Non è sufficiente nominare un nuovo amministratore di condominio e anzi quanto fatto finora non basta. Serve coraggio ma soprattutto un’azione congiunta dello Stato e delle istituzioni locali per intervenire e sapere chi abita là dentro". In questo modo l’associazione politica e culturale "Porto Recanati in movimento", fondata dall’ex senatore Salvatore Piscitelli e dall’ex assessore alla sicurezza Carlo Sirocchi, si esprime sulla situazione dell’Hotel House. Nei giorni scorsi, l’amministratrice giudiziaria del palazzone multietnico Enrica Fedeli ha fatto sapere che entro la fine dell’anno rassegnerà le proprie dimissioni dall’incarico. Per questo motivo, il sodalizio politico si dice preoccupato e non lesina critiche. "Da decenni sentiamo parlare di ‘interventi’, ‘controlli’, ‘nuove gestioni’ all’Hotel House – afferma l’associazione ‘Porto Recanati in movimento’ -. Ma la verità è una sola: si continua a mettere una toppa su una falla che ormai ha distrutto la diga. Le dimissioni dell’amministratrice giudiziaria Enrica Fedeli sono solo l’ultimo capitolo di una storia infinita. È giusto riconoscere i lavori fatti (fognature forse sistemate, qualche recupero crediti, piccoli interventi strutturali), ma tutto questo è poca cosa rispetto alla gravità della situazione generale. Nominare un nuovo amministratore – aggiunge ancora -, fare un censimento ‘spot’, o intervenire solo su emergenze tecniche o morosità pregresse non cambia la sostanza. Sono palliativi, utili forse per le statistiche, ma inutili per chi vive e lavora davvero lì dentro". Infatti, secondo l’associazione ‘Porto Recanati in movimento’, sarebbe necessario agire in altro modo nel maxi condominio. "Serve un intervento poderoso, energico, risolutivo – riprende il sodalizio -. Un’azione seria dello Stato, delle istituzioni locali e nazionali che dica chiaramente chi abita nel palazzone, chi paga e chi no, chi è proprietario e chi abusivo, chi vive onestamente e chi delinque. Solo così si potrà ristabilire ordine, sicurezza, vivibilità. Bisogna tornare a sapere ‘chi entra e chi esce’ da quel luogo, perché l’Hotel House non è un problema di oggi, ma una ferita aperta da troppo, troppo tempo. È ora di smetterla con le mezze misure. Serve coraggio – conclude ‘Porto Recanati in movimento’ -, decisione e un piano vero, non solo amministratori temporanei e promesse a scadenza. chi deve intervenire, lo faccia".