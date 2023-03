Il nuovo anno accademico Dottorato honoris causa allo scenografo Ferretti "Ogni notte sogno Macerata"

di Chiara Gabrielli "Ogni sera sogno Macerata, di notte e vuota, io cammino per tutte le strade, vicoli e vicoletti. Mi ricordo tutto, non mi sbaglio nemmeno di un mattone". Lo scenografo maceratese Dante Ferretti, tre volte premio Oscar, ha condiviso emozioni e ricordi con la platea nella cattedrale di San Giovanni, piena per l’inaugurazione dell’anno accademico e il conferimento del dottorato honoris causa in Umanesimo e Tecnologie al maestro. Dopo il corteo degli accademici da piazza della Libertà a piazza Vittorio Veneto, la cerimonia è entrata nel vivo. "L’accoglienza di Macerata? Meglio di quella dell’Academy. Nel mio lavoro, uso la fantasia. La scenografia l’ho fatta sempre cercando di fare dei grandi sbagli, quando si fanno cose perfette sono finte, più errori si fanno e più sembra vero. Mi piace pensare che quando uno vede un film, quello che c’è sullo schermo gli dà un senso di verità, è come vivere il posto dove si svolge la storia. Finora m’è andata bene – scherza –, ancora non è crollato niente". Ha ricordato la sua infanzia: "In questa parrocchia facevo il chierichetto. Ricordo il piccolo teatro che stava al piano di sotto, c’era un palcoscenico e all’angolo c’era un buco dove stava...