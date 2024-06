Il nuovo brano di Vincenzo Correnti in anteprima a Dublino

Il nuovo brano firmato dal maestro Vincenzo Correnti sarà eseguito in prima mondiale il primo agosto a Dublino (Irlanda) al Clarinet Fest 2024. Si chiama "Fenesta Variations - Variazioni semiserie sul tema Fenesta che lucive" per clarinetto basso, clarinetto in Sib (un esecutore) e pianoforte. Dopo il successo al festival mondiale del clarinetto in Nevada nel 2022 con il brano "Contrasti" per clarinetto basso e orchestra di fiati, il clarinettista camerte Correnti, direttore dell’istituto musicale Nelio Biondi e dell’accademia Correli di Camerino, docente di clarinetto nello stesso istituto e all’istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino a indirizzo musicale, è stato di nuovo invitato come compositore per l’edizione 2024. Il nuovo brano, commissionato dal virtuoso clarinettista Rocco Parisi (nella foto con Correnti) e a lui dedicato, è edito dalle edizioni Eufonia, come tutta la produzione didattica, camerista e bandistica di Correnti.