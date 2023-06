Il nuovo campo dei Pini "Dal terreno di gioco al percorso green, ritroviamo un gioiello"

di Chiara Gabrielli

Rinasce lo stadio della Vittoria, per tutti ‘Campo dei Pini’ in viale Martiri della Libertà: lavori completati, ieri l’inaugurazione con il sindaco Sandro Parcaroli, oltre agli assessori ai lavori pubblici Andrea Marchiori e allo sport Riccardo Sacchi. L’intervento ha riguardato il campo da gioco, la struttura storico-architettonica della tribuna, gli spogliatoi, la gradinata, il parco intorno e le mura. È stato posizionato il nuovo tappeto in erba sintetica di ultima generazione e sul fronte tribuna si è provveduto al rifacimento dei gradoni e all’impermeabilizzazione. Ripristinate le mura perimetrali esterne anche nelle due campate in cui si è verificato un principio di ribaltamento, restaurata anche la gradinata, dove, lungo il lato, sono state posizionate le nuove panchine. Su tutta l’area è stato installato un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza.

Lavori sono stati svolti anche negli spogliatoi. Una delle novità è l’anello verde intorno al campo, con il percorso green e fitness, un’area picnic e un’area giochi per bambini. I lavori sono stati finanziati per circa un milione e 900mila euro grazie al bando "Sport e Periferie" e realizzati dalla ditta Inveni di Montefano. "Siamo orgogliosi di poter ospitare appena fuori dal centro storico un impianto sportivo monumentale di tale pregio e bellezza – così Parcaroli –. L’invito che faccio ai cittadini, ai quali restituiamo uno Stadio della Vittoria completamente rigenerato, è di prendersene cura e averne rispetto". "Dopo 100 anni, è bello come negli anni ‘20 – le parole di Marchiori –, una rigenerazione funzionale che ha valorizzato in modo puntuale la struttura storica grazie alla minuziosa cura dei pregi architettonici e con un colpo d’occhio suggestivo con l’accensione delle luci della tribuna. Missione compiuta. Dopo la rigenerazione del campo sportivo della Pace e di Collevario, ci apprestiamo ad avviare anche l’Helvia Recina. In soli cinque anni, restituiremo a Macerata un patrimonio impiantistico d’eccellenza". "Abbiamo un vero e proprio gioiello all’interno della città che rappresenta uno spazio sportivo ma anche di aggregazione con una funzione sociale, ricreativa e di inclusione per giovani, meno giovani e famiglie – sottolinea Sacchi –. Sarà un punto di riferimento per sport e tempo libero". Dopo il taglio del nastro, si spengono la luci del campo e si accendono quelle delle tribuna. "Tutto questo è partito dalla vecchia amministrazione – riconosce Parcaroli – e ora noi lo portiamo a termine". "Una cosa chiediamo ai maceratesi – aggiunge Marchiori –, di rispettare questo luogo. Non danneggiatelo, abbiatene cura". "Grazie ai bandi aggiudicati, abbiamo investito circa 10 milioni di euro nello sport – sottolinea Sacchi –, secondo uno studio, ogni euro impiegato nello sport sono sei euro risparmiati in spese sanitarie". Presenti anche Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni, Massimiliano Avallone della Yfit: "Dal prossimo anno, ci sganciamo da Collevario – spiega Avallone –, il calcio femminile maceratese giocherà qui". C’è chi racconta aneddoti: Franco del Medico, 87 anni, storico e super tifoso della Maceratese (e della Juve), ricorda quando il padre, che era un vigile, lo portava a vedere le partire al Campo dei Pini. "Ma quando era in servizio – spiega Del Medico –, scavalcavamo la rete e ci intrufolavamo tra gli spettatori in tribuna, che ci nascondevano tra i loro cappotti. Poi qui giocavamo i notturni tra i rioni. In questo campo si è scritta la storia di Macerata". Anche se non è ancora tutto pronto (da rifinire alcuni dettagli) ieri l’area ha riaperto i battenti ai cittadini e da oggi si inizieranno a disputare le fasi finali del torneo Velox e Cleti.