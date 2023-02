Il nuovo cda Azienda dei Teatri in visita alla Pinacoteca civica

Il nuovo consiglio d’amministrazone dell’Azienda dei Teatri è andato in visita alla Pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta. Cicerone la direttrice del museo, Enrica Bruni. È stato fatto un sopralluogo al teatro Annibal Caro. "La Pinacoteca è uno degli istituti culturali più prestigiosi del nostro territorio – dice la presidente dell’Azienda dei Teatri Maria Luce Centioni – e nostra intenzione è avviare una serie di visite propedeutiche a migliorare e valorizzare quanto abbiamo già di importante e pregevole a Civitanova". Nel corso dell’incontro con la Bruni è stato effettuato anche un sopralluogo al teatro Annibal Caro. "In vista della chiusura momentanea del Rossini avremo modo di potenziare – aggiunge Centioni – l’attività dell’Annibal Caro, dando modo alla cittadinanza di ammirarne la bellezza". Intanto torna oggi l’appuntamento con ‘Domenica al museo’, con l’apertura dalle 17.30 alle 20.30 della Pinacoteca. Per l’occasione, la direttrice Bruni converserà con gli ospiti sull’artista Biagio Biagetti e ne presenterà l’opera esposta nel percorso museale: “Le anime purganti del 1912“. Ai presenti sarà dato in omaggio un calendario d’arte editato da grafiche Fioroni. La visita è gratuita. Info: [email protected] e 0733.891019.