"Il nuovo centro fiere sarà pronto entro l’estate"

"Fin da subito l’amministrazione Parcaroli ha messo lo sport al centro dell’attività amministrativa". Parola di Riccardo Sacchi, assessore allo sport e al turismo. "Non solo Macerata è stata città europea dello sport – spiega – ma ci siamo aggiudicati il bando Pnrr per rigenerazione urbana, di circa sette milioni e mezzo, di cui una parte sarà usata proprio per l’area di Villa Potenza che vedrà sorgere il nuovo campo da rugby". Sono pronti quattro milioni per lo stadio Helvia Recina, "il 30 marzo presenteremo il progetto preliminare – sottolinea Sacchi –, due milioni e mezzo per il campo da rugby, con spogliatoi, club house e parcheggio, altri 400mila euro andranno alla riqualificazione del palasport a Fontescodella, a breve daremo l’appalto ed entro l’estate faremo i lavori per impianti e spogliatoi. Al di fuori del campo rigenerazione urbana, abbiamo captato 1,8 milioni per realizzare una palestra a Piediripa, destinata alle arti marziali, scherma e ginnastica. In due anni di amministrazione abbiamo captato 10 milioni di euro, oltre alle moltissime manutenzioni". Il centro fiere, invece, sarà pronto per l’estate, con il ristorante, l’hotel con 9 camere, due sale congressi e lo spazio per esposizioni, per un’area totale di 33mila metri cubi. I padiglioni sono stati demoliti e ricostruiti. "Può diventare un piccolo Micam", l’auspicio di Andrea Marchiori.

c. g.