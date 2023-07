Il nuovo direttivo della Lega in città Nominati i 3 vice a livello regionale

Nella prima riunione del nuovo direttivo regionale della Lega, che si è ritrovato a Civitanova sotto la guida del segretario Giorgia Latini, definite le linee guida per i prossimi mesi e nominati tre vice. Sono Mauro Lucentini, vicario, Mirco Carloni e Luca Buldorini, mentre svolgerà funzioni di segreteria Nicky Nardinocchi. Carloni e Lucentini sono stati eletti membri del direttivo al recente congresso insieme all’assessore regionale Andrea Maria Antonini, a Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente della Provincia, e Massimiliano Cannas. Buldorini fa parte di diritto in quanto segretario provinciale, come i colleghi Elena Campagnolo per il territorio dorico, Roberto Maravalli per il piceno, Alan Petrini per il fermano ed Enrico Rossi per il pesarese. Avranno funzione consultiva gli assessori regionali Chiara Biondi e Filippo Saltamartini, il capogruppo Renzo Marinelli e il vice Mirko Bilò con i colleghi consiglieri Monica Acciarri, Giorgio Cancellieri, Linda Elezi, Marco Marinangeli, Anna Menghi e Luca Serfilippi. "Orgogliosa di questa squadra, siamo pronti a far crescere la Lega", ha detto Latini.