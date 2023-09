Il nuovo film di Simone Riccioni: "Lo porteremo nelle scuole"

Presentato ieri in Regione ad Ancona "Neve", il nuovo film dell’attore, produttore e per la prima volta anche regista Simone Riccioni, girato nel Maceratese: set principale Treia, con scene anche a Macerata, Sarnano, Sefro, Civitanova e Moresco (Fermo). Presenti il presidente della commissione affari istituzionali-cultura Renzo Marinelli, il sindaco di Treia Franco Capponi e il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini. Prodotto da Linfa Crowd e realizzato anche con il sostegno di Marche Film Commission, il set è stato visitato nei giorni scorsi da Agostini, secondo il quale "il film riuscirà a raggiungere tante generazioni, perché in molti, genitori e figli, si ritroveranno in questa storia".

Le riprese, durate venti giorni, hanno coinvolto una troupe di 38 persone, 10 attori e oltre 900 comparse. Tra le scene, anche un’esterna girata nella piazza di Moresco e una nella troticoltura di Sefro, "a dimostrazione della grande collaborazione che c’è stata tra tutti i Comuni, consapevoli del reale ritorno in termini di immagine", ha sottolineato il sindaco Pietro Tapanelli, in collegamento. Nel cast anche Simone Montedoro, celebre comandante dei carabinieri in Don Matteo, Margherita Tiesi e Alessandro Sanguigni. La regia è firmata anche da Mattia Del Zotto, la sceneggiatura è di David Miliozzi, Jonathan Arpetti, Fabrizio Bozzetti e Riccioni. Ultimo ciak, sabato scorso, il 9 settembre. "Uscirà nel 2024 – ha spiegato Riccioni –. L’obiettivo è portarlo nelle scuole di tutta Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato, che ha appoggiato il progetto". L’iniziativa ha trovato l’apprezzamento anche del garante regionale Giancarlo Giulianelli. "Neve" è una commedia drammatica che descrive il rapporto tra una mamma e una figlia, affrontando i temi del bullismo, della diversità e della rinascita. I protagonisti sono lo stesso Riccioni (nato in Uganda e cresciuto a Corridonia) e Azzurra Lo Pipero, 11 anni, di Fermo, al suo debutto nel ruolo di Neve. "La scrittura di questo film – conclude Riccioni – è iniziata oltre cinque anni fa, partendo dalla mia esperienza personale, quando tornato dall’Africa anche io fui bullizzato".