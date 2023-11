Il nuovo fronte del Made in Italy. QN Distretti fa tappa a Civitanova

Rendere più sostenibile la produzione di abbigliamento e calzature rappresenta una delle tendenze emergenti del settore fashion. Proprio questo binomio sarà al centro dell’evento "Il nuovo fronte del Made in Italy: lusso, design, accessibilità a confronto con la sostenibilità", organizzato nell’ambito del ciclo "Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere". L’appuntamento, organizzato da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Bper Banca e il sostegno della Camera di commercio delle Marche, Asvis e Ipsos, è in programma domani, alle 18, al teatro Annibal Caro di Civitanova.

L’incontro sarà introdotto da Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce, che dialogherà con il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. "Moda, calzature, meccatronica, artigianato, enogastronomia sono alcune delle eccellenze del nostro tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese, su cui dobbiamo puntare per costruire nuove opportunità di crescita, di attrazione di investimenti e di turisti", spiega il presidente Acquaroli. "Il nostro territorio con il suo distretto calzaturiero – aggiunge il sindaco Ciarapica – si è evoluto e l’artigianalità si è coniugata con i nuovi processi produttivi che guardano con sempre più attenzione all’ambiente, al risparmio energetico, al ricorso alle energie alternative e al riciclo dei materiali". Nella seconda parte dell’incontro, moderata da Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino) e incentrata sul "Made in Italy sempre più protagonista della scena internazionale", interverranno invece Moira Amaranti, presidente nazionale e interprovinciale Confartigianato calzature; Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche e componente di giunta di Federmoda Italia; Salina Ferretti di Confindustria Macerata; Emanuele Pepa, presidente Confartigianato Marche; Elisabetta Pieragostini, presidente della sezione Accessori di Confindustria Fermo, e Paolo Silenzi, presidente Cna Marche. "È importante partecipare all’appuntamento che QN Distretti dedica al settore moda, uno dei comparti strategici per eccellenza dell’economia marchigiana – aggiunge il presidente Sabatini –. Nella nostra regione la moda è il comparto produttivo che più contribuisce alla performance delle nostre esportazioni e che segna nel secondo trimestre 2023 una crescita di oltre 15% rispetto a un anno fa, e vale 1 miliardo e 272,6 milioni di euro".

L’ultima parte dell’incontro, moderata da Giancarlo Falcioni, responsabile della redazione maceratese del Carlino, sarà dedicata a "Le sfide della sostenibilità e le soluzioni innovative di sostegno al settore", con gli interventi di Valentino Bobbio, co-coordinatore Gruppo di lavoro Asvis Goal 12 e segretario generale Next economia; Stefano Vittorio Kuhn, chief retail & commercial banking officer – Crcbo Bper Banca e Silvano Lattanzi, fondatore di Zintala. "Bper Banca ha sempre un riguardo particolare alla valorizzazione dei distretti industriali e artigianali dei nostri territori, con un’attenzione speciale rivolta alle aziende che vogliono investire nella transizione sostenibile – conclude Kuhn –. La moda e il design sono ambiti nei quali il nostro Paese è apprezzato in tutto il mondo, e in questo senso le Marche hanno sempre avuto un ruolo di primo piano. Le aziende di questo territorio possono contare su professionisti ed esperti della nostra Banca nelle filiali, nei Centri Imprese e nel nostro Servizio global transaction".