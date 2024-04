Il nuovo ospedale alla Pieve. Sedici domande per progettarlo

Entro la scadenza, cioè le ore 12 di ieri, sono 16 le offerte pervenute per la progettazione del nuovo ospedale di Macerata. Ora tocca alla giunta regionale nominare un’apposita commissione i cui nomi, in base al protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con Anac, passeranno al vaglio proprio dell’Autorità nazionale anticorruzione, presieduta dall’avvocato Giuseppe Busia. Il bando di gara era stato pubblicato lo scorso 20 febbraio e sono state una trentina le risposte ai chiarimenti richiesti dagli offerenti. "Una volta che l’Anac avrà dato il via libera alla commissione – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – ci sarà la selezione, con l’approvazione delle operazioni di gara e l’aggiudicazione. La procedura prevede, come opzione per l’affidamento, anche la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un valore stimato dell’appalto di circa 16 milioni di euro. Tutta la progettazione sarà effettuata seguendo il metodo Building information modeling (Bim), con ampio uso di tecnologie all’avanguardia per la realizzazione e il monitoraggio anche dei futuri lavori di realizzazione dell’opera". Dunque, qualcosa si muove per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Macerata che, come noto, sarà realizzato in località La Pieve: un’opera il cui costo è stimato in 185milioni di euro, per una dotazione di 379 posti letto, ampliabili a 434, immediatamente attivabili in caso di eventi emergenziali. Ma i fondi per costruirlo, ci sono? "Sono attualmente disponibili 55 milioni, ma gli altri sono comunque già previsti negli atti di riorganizzazione della sanità, in particolare nel Piano socio sanitario regionale e nel Piano dell’edilizia sanitaria – spiega Saltamartini -. Un’altra parte del finanziamento arriverà da fondi in precedenza destinati al vecchio ospedale per il quale, comunque, è previsto un piano di riconversione e rimodulazione per l’utilizzo degli spazi, e un’altra ancora dai fondi per la ricostruzione. E, poi, la Regione ha i conti in ordine: siamo anche in grado di accendere un mutuo a questo scopo".

Intanto, nei giorni scorsi è stato presentato il 21° rapporto "Ospedali & Salute", promosso da Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), realizzato in collaborazione con il Censis, secondo il quale, nel 2023, il 42% dei pazienti con redditi fino a 15mila euro è stato costretto a procrastinare o a rinunciare alle cure sanitarie perché nell’impossibilità di accedere al Servizio sanitario nazionale e non potendo sostenere i costi della sanità a pagamento. Il 53,5% degli italiani si trova ad affrontare tempi di attesa molto lunghi rispetto all’urgenza della propria condizione clinica e il 37,4% segnala la presenza di liste bloccate o chiuse, nonostante siano formalmente vietate. Così per accelerare l’accesso alle prestazioni si va a pagamento, spesso nelle strutture private convenzionate, anche contraendo un prestito, come rileva Facile.it. E se se a livello nazionale l’incidenza dei finanziamenti destinati alle cure mediche è il 4,70% del totale delle richieste di prestiti, le regioni dove il peso percentuale è maggiore sono la Sardegna (5,33%), le Marche (5,14%) e la Liguria (5,12%). "E’ un dato che un po’ mi sorprende, ma per commentare il quale dovrei avere a disposizione maggiori elementi sull’indagine, anche perché noi abbiamo numeri che dimostrano come, dopo l’enorme impatto della pandemia, abbiamo recuperato decine di migliaia di prestazioni, nell’ambito di una domanda in costante crescita. A questa abbiamo fatto e stiamo facendo fronte con ogni mezzo, ad esempio con prestazioni aggiuntive rese dai medici – su base volontaria – per un compenso di 100 euro l’ora, con l’acquisto di nuove tecnologie grazie ai fondi Pnrr, razionalizzando l’organizzazione. Quando non riusciamo a garantire le prestazioni, le acquistiamo dalla sanità privata, per una spesa annua di 147 milioni".