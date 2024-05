"Il nuovo ospedale grazie a Ceriscioli"

"Nuovo ospedale di comunità: finalmente parte un’opera approvata, progettata e finanziata nel 2019 dal governo Ceriscioli". È il titolo della nota di Matteo Pascucci, segretario del Circolo Pd di Tolentino, e del consigliere comunale Luca Cesini, i quali, all’indomani del consiglio comunale aperto sul nuovo ospedale, ricordano che la realizzazione della struttura "è stata decisa nel 2016 sotto la guida della giunta Ceriscioli e poi, dopo il terremoto, grazie al lavoro svolto dalla struttura commissariale, è stata finanziata". "Il progetto – scrivono i due rappresentanti del Partito democratico – venne presentato dall’allora direttore dell’Area vasta Maccioni e finanziato dal Governo regionale. Sarebbe dovuto partire nel 2021, ma il cambio in Regione, le incertezze del nuovo assessore, l’incapacità di avviare l’opera hanno prodotto un ritardo di quattro anni".

Poi aggiungono: "La tanto decantata sanità territoriale, vicina ai cittadini, promossa dall’attuale governatore regionale è al collasso. In pochi anni le Marche sono precipitate in fondo alla classifica delle regioni per la qualità della sanità. La spesa è fuori controllo, le liste di attesa sono bloccate, vi è un aumento vertiginoso del ricorso alle visite a pagamento della maggioranza dei cittadini. La spesa sanitaria nelle Marche è di 2.190 euro pro capite, al di sotto della media nazionale (2.241 euro) e sotto la media delle regioni del centro (2.270 euro)". Infine, Pascucci e Cesini si dicono pronti a vigilare sull’ospedale affinché "siano rispettati la programmazione e i servizi previsti dal piano sanitario".

m. g.