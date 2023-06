"Il nuovo piano socio-sanitario è generico, niente di concreto"

"Il piano è assolutamente generico, descrittivo dell’esistente, senza alcun atto di programmazione concreta, senza scelte, priorità, cronoprogramma, obiettivi concreti e misurabili, senza indicazione di punti di forza e di debolezza, senza riferimento al tema delle risorse e della mancanza di personale. Il piano è sbilanciato sugli ospedali, si prevedono più ospedali di quanto previsto per legge, ospedali vicini e con uguali servizi". Maria Teresa Carloni, del coordinamento di Sinistra Italiana Macerata, critica il nuovo piano socio-sanitario recentemente approvato dalla giunta regionale. "Sulle Case di comunità non si indicano ancora dove saranno e l’atto di programmazione doveva essere presentato al Ministero già a febbraio – incalza Carloni –. Non sappiamo nemmeno dove saranno ubicate le 29 Case della comunità più complete perché con le risorse del Pnrr se ne indicano solo 22 e questi servizi territoriali sono fondamentali per la presa in carico dei bisogni sociali e sanitari dei cittadini e in modo particolare degli anziani non autosufficienti. Servizi territoriali questi, che con la presenza dei medici di medicina generale h24 potrebbero liberare i pronto soccorso dei codici bianchi e verdi". Carloni punta anche il dito sulla genericità di quanto previsto per la domiciliarità, le Rsa e i servizi alle donne. "Niente di concreto sul potenziamento e riqualificazione delle Residenze e dei centri diurni, nulla sulla rivisitazione delle rette nelle Rsa e Residenze protette arrivate ad un costo insostenibile per molte famiglie. Sui consultori non si dice nulla di concreto. Si enfatizza la parte riservata ai minori e al rapporto con il Tribunale dei minori, nulla o poco sull’attività di prevenzione finalizzata alla maternità e paternità responsabile, nulla sull’educazione affettiva e sessuale, nulla quindi sulla prescrizione dei contraccettivi orali e di barriera e della loro eventuale gratuità, nulla di concreto sull’ipotesi della collocazione dei consultori nelle Case della comunità hub. Nulla sul Progetto obiettivo materno infantile che assegna un ruolo strategico centrale ai Consultori familiari".