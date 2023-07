Il nuovo piano sosta prende forma

Il personale Assm di Tolentino è a lavoro per dare attuazione a quanto deciso dal consiglio comunale sul piano della sosta. Sono stati coperti i parcometri di piazza Madama e via Flaminia, e rimosso quello di piazza Silveri (via Oberdan) in quanto queste tre zone non sono più a pagamento (presto gli operai metteranno mano anche alla segnaletica orizzontale colorando di bianco le strisce blu). Poi è stata adeguata la tariffa sui parcometri della zona verde, ovvero nei parcheggi Foro Boario, Matteotti e Filzi, e aree limitrofe, che diventano gratuiti tutti i sabato pomeriggio; novità entrata in funzione dallo scorso fine settimana. Sono stati posti adesivi e modificata la segnaletica. L’obiettivo è creare anche maggior giro e movimento in centro storico. Infine la modifica della zona rossa B: cioè, è stata estesa la mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa, adeguando però la tariffa che passa da 70 centesimi a 90 centesimi l’ora. È stato rivisto il sistema di sanzioni, con una maggiore "tolleranza". Nel caso di biglietto esposto con la sola "mezz’ora gratuita" scaduta da non oltre trenta minuti, si applica la sanzione di 6 euro (non più 20); se invece è scaduta da più di trenta minuti, si applica la sanzione prevista per i veicoli in sosta privi di pagamento, ovvero 20 euro.

Lucia Gentili