Il nuovo ponte sul Chienti. Sistemate le palificazioni: "Sarà finito a inizio 2026"

Prende sempre più forma il nuovo ponte di Piediripa, che porterà al raddoppio delle corsie di marcia per rendere più fluido il traffico all’uscita della superstrada, tra Macerata e Corridonia. Un’opera cruciale da oltre 9,7 milioni di euro, affiancata al ponte già esistente sulla provinciale 34 Corridoniana che vede transitare una media di circa 30mila veicoli al giorno. Una volta terminata, la Provincia ha previsto un pronto intervento sul vecchio viadotto in muratura per 3 milioni.

In questi mesi i lavori, iniziati a gennaio, hanno visto il completamento della paratia lato Macerata e Corridonia e la realizzazione dei micropali di fondazione. Il cantiere si fermerà giusto nei giorni di Ferragosto, ma già dal 18 sarà di nuovo attivo. "Abbiamo garantito continuità – ha illustrato Francesca Gubbiotti, direttrice tecnica del cantiere – con le opere in cemento armato che contiamo di terminare per fine settembre. Contestualmente arriveranno i primi conci dell’impalcato metallico e si potrà iniziare l’assemblaggio del ponte. I lavori sono iniziati a fine gennaio. La prima parte ha interessato le lavorazioni delle palificazioni, di piccolo e grande diametro, poi abbiamo superato le difficoltà geologiche e geotecniche in corso di esecuzione. Possiamo dire di aver completato la fase delle fondazioni e siamo già concentrati su elevazioni e opere di finitura che inizieranno a settembre – ha precisato –. Cercheremo di recuperare il tempo perso per trovare le particolari attrezzature che ci hanno permesso un cambio di tecnologia in corso d’opera, necessario per i pali di grande diametro. Parliamo di un presidio complesso anche nel movimentarlo. Abbiamo istallato nove pali per la fondazione della pila in direzione Macerata ed altri nove in direzione Corridonia: il fiume è completamente scavalcato da un’impalcato di 90 metri, che sarà la particolarità rispetto al vecchio ponte".

È stata scelta una soluzione mista: l’impalcato è in acciaio e calcestruzzo mentre le fondazioni sono su plinti di cemento armato, su pali di grande dimensione.

"Siamo in linea con un cronoprogramma – ha confermato Matteo Giaccaglia, dirigente dell’ufficio viabilità della Provincia – che viene aggiornato dall’impresa in base agli imprevisti o alle opere che vanno più velocemente, come l’istallazione dei pali, realizzata in tempi inferiori dopo che sono arrivati questi particolari macchinari. La fase che mi preoccupava di più era quella delle fondazioni, in quanto si doveva lavorare sull’alveo del fiume, in profondità. Ora è superata, e la successiva sarà l’elevazione, già avviata sul lato Macerata e parzialmente nel lato Corridonia ma a fine settembre dovrebbe essere terminata. Delicato poi sarà il montaggio dell’acciaio".

"Il più è stato fatto – ha ribadito il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini – salvo imprevisti l’opera dovrebbe essere conclusa nella prima parte del 2026. Un intervento strategico per la viabilità, e non è secondaria la realizzazione della la pista ciclopedonale che ridurrà i rischi, tipici di un’arteria unica, per ciclisti e pedoni".