Il nuovo pronto soccorso "Debutta l’ambulatorio per i casi meno urgenti"

"Domani partirà l’attività dell’ambulatorio dei codici verdi e azzurri anche nel pronto soccorso dell’ospedale di Macerata". Lo annuncia l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, per l’assistenza ai casi meno gravi. "L’avvio a Civitanova è stato molto positivo – prosegue l’assessore –: la prima domenica sono stati trattati una ventina di pazienti, e domenica scorsa 17 sui 55 totali di cui 13 codici verdi e 4 azzurri: la maggior parte aveva traumi e problemi di natura internistica e tutti sono stati dimessi in giornata". Come avviene a Civitanova, per ora l’ambulatorio sarà attivo solo nei giorni festivi, la domenica dalle 8 alle 20, con l’obiettivo di far fronte alle criticità che si presentano soprattutto nei fine settimana.

A Macerata nel 2022 ci sono stati circa 32.600 accessi al pronto soccorso, di cui 11.500 codici azzurri (il 35 per cento) e quasi 14 mila codici verdi (il 43 per cento). Dall’inizio dell’anno gli accessi sono stati invece quasi 17mila di cui circa 5.800 azzurri e 7. 600 verdi, con percentuali simili attorno al 35 e al 43 per cento. Il funzionamento è lo stesso: all’arrivo è il triagista che assegna codici e colori. "L’avvio a Civitanova ha dimostrato che questo ambulatorio ci mette nelle condizioni di offrire un servizio migliore ai cittadini, evitando lunghe attese e soprattutto permettendoci di gestire velocemente le vere emergenze", ha sottolineato il direttore generale della Ast di Macerata Daniela Corsi. "Attraverso l’attivazione delle Potes turistiche, una anche a Porto Potenza Picena con autista-soccorritore e infermiere dalle 10 alle 18 tutti i giorni dal primo luglio, diamo ulteriore copertura al territorio per la stagione estiva –conclude l’assessore Saltamartini –. Inoltre per il potenziamento dell’attività dei pronto soccorso sto coordinando incontri con i sindacati per sfruttare l’opportunità offerta dal decreto legge 34 che prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano ricorrere, per il 2023, alle prestazioni aggiuntive la cui tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi nei servizi di emergenza-urgenza".