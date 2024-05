Il nuovo questore detta la linea: "Guardia alta sulla ricostruzione, rinforzi sulla costa per l’estate"

"Prometto il massimo impegno, dai cantieri della ricostruzione alla movida della costa, dove per l’estate estate arriveranno i rinforzi. Voglio far capire alla cittadinanza che la polizia c’è, ed è una polizia gentile". Originario della provincia di Bari, 55 anni, arrivato a Macerata dopo l’incarico a Reggio Emilia, il nuovo questore Gianpaolo Patruno ieri si è presentato alla città attraverso la stampa. "Ero già venuto qui da turista", ha esordito il questore elogiando la provincia e le Marche. Il nuovo questore, che mercoledì ha incontrato prefetto e sindaco di Macerata, ha espresso l’impegno a garantire la serenità di un ordinato vivere civile ai cittadini. "Al di là del controllo del territorio, faremo pure le verifiche nei cantieri della ricostruzione".

Un altro interesse prioritario è, soprattutto in estate, quello legato alla costa. Civitanova è una zona di particolare interesse, dove lavoreremo in sinergia con le altre forze di polizia". Un impegno che si tradurrà anche nell’arrivo di più agenti. "Mi hanno detto che ci sono serate particolarmente movimentate. L’idea è di non lavorare da soli, ne abbiamo già parlato anche con il prefetto. Faremo controlli mirati con tutte le forze di polizia, mirati sia su alcune zone, sia sugli obiettivi: la somministrazione di alcolici ai minori, gli esercizi pubblici, gli illeciti amministrativi, gli stupefacenti. Per questi ultimi, faremo attenzione anche alla detenzione, come avvenuto l’altro giorno quando la Volante ha fermato un uomo con pochi grammi di hashish e lo ha segnalato alla prefettura. In più faremo di tutto per il salto di qualità nella lotta allo spaccio, aspetto di cui si occuperà la Squadra mobile". Il questore ha ribadito l’importanza di "coinvolgere le polizie locali, che sono il nostro occhio nei paesi dell’hinterland e verosimilmente conoscono meglio di noi persone e situazioni della propria zona. Per ora non posso fare proclami, quella che ho tracciato è solo un’analisi generale, perché devo ancora conoscere il territorio in cui mi muovo. Ma con la massima serenità posso assicurare che io e il personale della polizia ce la metteremo tutta per dare un segnale di sicurezza alla città, che non dovrebbe avere grossi segnali di criticità rispetto alle regioni limitrofe o al sud, dove si è svolta gran parte della mia attività". Patruno ha infatti ha iniziato la carriera a Napoli e poi in Puglia, alla Volante e alla Squadra mobile di Bari, nelle sezioni specializzate in omicidi e criminalità organizzata. Poi alla Dia sempre a Bari, al commissariato di Cerignola, e dopo il corso per alti funzionari a Roma è stato a Benevento, alla guida dell’anticrimine, e a capo del commissariato di Andria. È stato quindi vicario a Pistoia, Campobasso e infine Reggio Emilia, prima di essere nominato questore di Macerata.

Tra le zone segnalate su cui fare attenzione in città, Patruno ha citato i giardini Diaz e la stazione, e ha ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini e delle istituzioni. Quanto alla provincia, come indicato anche dal predecessore Luigi Silipo, il punto da monitorare sempre è la costa, in particolare al confine con Fermo. Quanto all’Hotel House, si tratta di portare avanti i percorsi già avviati. Il questore ha anche citato due momenti a cui è particolarmente legato della sua storia nella polizia. Per prima, l’indagine che portò alla scoperta degli assassini di Michele Fazio, un ragazzo non ancora 16enne ucciso in una sparatoria tra due clan a Bari. Poi il drammatico incidente ferroviario di Bari Nord del 12 luglio 2016. Obiettivo in provincia, ha detto, è dare fiducia nell’istituzione della polizia di Stato: "Dobbiamo dare sicurezza ai cittadini, ma anche interfacciarci con la gente, che deve rivolgersi a noi senza paura. Tutti devono sapere che ci siamo, con il volto pulito, e con gentilezza verso la cittadinanza".