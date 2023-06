Venerdì uscirà in digitale "Ad un passo" (Multilink), il nuovo singolo di Leonardo Fontanot per Cramps Music. L’artista, classe 1995, residente a Civitanova (interprete, produttore musicale e polistrumentista di origine veronese), con questo sesto brano ufficiale "conferma come la sua musica segua, in chiave personale e contemporanea, la tradizione cantautorale italiana", spiegano i promotori. E lo ribadirà il suo album d’esordio, di prossima uscita, che conterrà questo e tutti gli altri singoli pubblicati negli ultimi mesi. "Ad un passo" ha un testo ironico che si basa sulla metafora di "un appartamento ad un passo da tutto".