Il nuovo sito del Comune: "Accessibilità e trasparenza per avvicinarci ai cittadini"

Sarà online domani il nuovo sito web del Comune di Macerata. Con una rinnovata interfaccia pensata per essere facilmente fruibile anche da chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, il portale è stato finanziato con fondi Pnrr e realizzato dal lavoro di squadra tra uffici comunali e Task srl. Marco Caldarelli, assessore con delega all’innovazione, ha sottolineato come "la struttura si presti a una facile lettura, con le pagine che rimanderanno a notizie, servizi, locali e iniziative. Il finanziamento ottenuto ci ha consentito di realizzare interfacce coerenti, fruibili e accessibili; mettiamo a disposizione una serie di procedure erogate erogate a livello comunale come l’accesso agli atti, il permesso di occupazione di suolo pubblico, l’iscrizione al trasporto scolastico o agli asili nido". Il nuovo sito segue le direttive per la digitalizzazione e l’uniformità che molti Comuni stanno pianificando.

Per l’assessore Riccardo Sacchi, che ha la delega alla comunicazione, "il nuovo spazio web, raggiungibile al solito indirizzo, è frutto di una virtuosa operazione di razionalizzazione seguita da molti enti pubblici italiani. Alziamo così il livello di conoscenza dei prodotti e dei servizi locali, con la massima trasparenza possibile". "Il nuovo sito – ha spiegato Paolo Carassai, che funge da tramite tra la Task srl e il Comune per il trasferimento dei contenuti – si differenzia dalla vecchia versione essenzialmente per l’organizzazione concettuale dei contenuti; amministrazione, novità, servizi, vivere il Comune. Ci sarà un’area personale, a cui si accede previa autenticazione. Per facilitare ulteriormente i cittadini nel prendere dimestichezza, abbiamo anche predisposto un tutorial ad hoc, visibile su YouTube".