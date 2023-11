Il nuovo Varco sul mare vale oltre sei milioni

Il progetto preliminare del nuovo Varco sul mare, denominato CivitasNova, porta i costi dell’opera a 6.700.000 euro, di cui 4 milioni e mezzo per il primo stralcio. I lavori prevedono la posa di una nuova pavimentazione dall’arco fino alla pista ciclabile del marciapiede del lungomare – comprese quindi le due carreggiate stradali del lungomare sud – e poi la realizzazione, nelle sezioni laterali, di un parcheggio (confermando la destinazione attuale di quello spazio) e di un campetto sportivo polifunzionale a fianco della cabina dell’Enel, che andrà demolita; inoltre, è prevista una fontana a pavimento all’ingresso est del Varco e la rigenerazione del verde circostante con la creazione di zone giochi per bambini e la rigenerazione dei giardini, con la rimozione della fontana. A tutto questo si aggiungerà la manutenzione dell’arco e la piantumazione di 170 nuovi alberi che vanno a sostituire quelli che dovranno essere abbattuti perché risultati malati. E tuttavia, la spesa appare enorme. L’intervento non comprende il comparto del Lido Cluana e si cala esclusivamente nel quadrilatero compreso tra l’arco, i giardini laterali e il piazzale centrale che si allunga fino al marciapiede del lungomare.

"È una somma che ha sorpreso anche me e voglio verificare il materiale, la qualità e i prezzi. Stiamo comunque ancora parlando di un progetto preliminare e bisogna aspettare di vedere quello esecutivo che contiamo di presentare a fine anno per poi passare all’appalto, che verrà fatto a stralci" spiega l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, anche lui abbastanza perplesso davanti alla spesa di 6.700.000 euro sfornata dall’Ufficio tecnico comunale. "Voglio – aggiunge Carassai – controllare meglio e posso intanto dire che abbiamo diminuito, e di tanto, il numero degli alberi che avrebbero dovuto essere abbattuti in una prima previsione. Alcuni non potranno essere salvati, ma il progetto prevede la piantumazione di 170 alberi in più".

L’aggiornamento dei costi porta la data del 18 settembre del 2023 in cui risultano, per l’intervento completo si arriva a 6.700.000 euro, con lavori per 4.366.000 euro, imprevisti per 310.000 euro, spese per incentivi al personale dipendente per 87.000 euro, invece 524.000 euro sono stati accantonati per le spese di progettazione e infine l’Iva che incide per quasi 1.200.000 euro. Il progetto è stato discusso n commissione consiliare lavori pubblici.