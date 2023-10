Il nuovo Varco sul mare vale più di quattro milioni

Una bozza di quello che dovrà diventare il nuovo Varco sul mare, con i relativi costi, discussa ieri in commissione consiliare Lavori Pubblici, riunita con all’ordine del giorno il punto sui lavori di restyling della zona di connessione tra il centro e il mare. Al momento però non esiste alcun progetto e alla stesura del definitivo lavorerà l’Ufficio tecnico comunale in collaborazione con lo studio Fima di Osimo. Ai componenti della commissione illustrate alcune tavole e prospettato un costo di 4.500.000 euro, di cui si discuterà martedì sera in consiglio comunale perché per reperire i fondi la giunta ha predisposto una variazione di bilancio in parte (1.900.000 euro) coperta con l’avanzo di amministrazione degli anni passati e per il resto con un nuovo mutuo e con la rimodulazione di mutui accesi in passato e da estinguere perché successivamente finanziati dal Pnrr e da contributi regionali. Il rendering del Varco preparato dall’Università Politecnica di Milano dovrebbe essere la base sulla quale strutturare i futuri lavori e, da quanto emerso in commissione, l’area di intervento riguarderà il comparto compreso tra le palazzine Liberty e il lungomare e nei 4.500.000 euro sono comprese progettazione, pavimentazione, lavori per rialzare il piano viario del litorale così da creare un attraversamento a raso, i lavori al parcheggio nell’ala nord, che viene mantenuto, mentre sulla speculare area sud verrà costruita un’area sportiva polivalente. Nel progetto, ma non è chiaro se compresi nei costi, previsti anche nuovi impianti di illuminazione e interventi di piantumazione con il taglio di alcune piante, l’innesto di altre. Quanto al tesoretto derivante dalla vendita della Gas Marca, fin qui sempre indicato come salvadanaio a cui attingere per finanziare i lavori al Varco, spiegato in commissione che 950.000 euro sono stati utilizzati n gran parte per coprire i costi dei lavori alle fognature, funzionali al Varco, lungo via Cavour e via Tito Speri. Non definiti i tempi per la predisposizione e l’approvazione del progetto definitivo, che non affronterà il passaggio del consiglio comunale perché basterà il voto della giunta.