Il Padova batte in finale la Roma. È campione d’Italia under 14

Il Padova si è aggiudicato il titolo nazionale Under 14 Pro battendo la Roma per 2-1 nella finalissima disputata allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Una partita combattuta, per decretare i campioni di Italia.

La manifestazione si è svolta il 24 e 25 maggio e ha coinvolto le quattro migliori squadre del torneo giovanile promosso dalla Figc. Le semifinali si sono giocate sabato e si sono concluse entrambe ai calci di rigore. Domenica mattina Parma e Juventus si sono sfidate per il terzo posto, con la vittoria dei ducali per 1-0. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Figc, Usd Recanatese e Comune di Recanati. "Abbiamo accolto tanti giovani con la passione per lo sport – ha commentato il sindaco Emanuele Pepa –. Un ringraziamento va ad Adolfo Guzzini, alla Recanatese e alla Figc per l’organizzazione". Anche l’assessore allo sport Maurizio Paoletti ha espresso soddisfazione: "Due giornate di bel calcio giovanile, seguite da un pubblico numeroso".

"Concludiamo un ciclo ricco di soddisfazioni, dove il settore giovanile è sempre stato al centro del progetto" ha aggiunto Adolfo Guzzini, ringraziando il team della Recanatese per il lavoro svolto e i rapporti costruiti con la Federazione. La due-giorni ha coinvolto circa 80 ragazzi e ha registrato una buona partecipazione di pubblico, confermando la vocazione sportiva della città.