Il paese argentino quasi nostra colonia

Cesetti, Marilungo, Emiliozzi, Ferracuti, Pennacchioni, Fiori, Marzetti, Gatti, ma anche Petetta, Rogani, Fossaroli, Biagiola, Ciccalè, Micucci, Vitali, Quacquarini e, appunto, Scaloni sono cognomi molto frequenti a Pujato, cittadina argentina di 4mila anime a mezz’ora da Rosario che ha dato i natali a Lionel Scaloni. "Di certo all’inizio del secolo scorso ci fu un primissimo gruppo che dalle Marche si insediò a Pujato" spiega Norma Susana Pierucci, concittadina di Scaloni ma residente da anni a Colmurano, gentilissimo e fondamentale gancio per l’intervista al sindaco Quacquarini. "Le famiglie che partirono per prime furono seguite da altre che provenivano dalle stesse zone – prosegue - tuttavia la particolarità di Pujato credo stia in due fattori: il primo è il numero di persone, molto alto, che partì dalle Marche e si concentrò nella piccola località, trasformandola in una ‘colonia’; il secondo è che negli anni a Pujato ci sono stati molti matrimoni tra componenti di queste stesse famiglie, connazionali e conterranei, che di fatto hanno creato dinastie di ‘marchigiani argentini’".

g. m.