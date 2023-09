Il Paese dei Balocchi a Mogliano

Torna a Mogliano il "Paese dei Balocchi". L’associazione Pro Mogliano, in collaborazione con il Comune, organizza un fine settimana pieno di sorprese. Oggi, alle 18, il Circo "Euro Errani Show" si esibirà in piazza Garibaldi (ingresso gratuito). Domani, dalle 15, le vie del centro si animeranno con personaggi delle fiabe, truccabimbi, laboratori e gonfiabili. Ci saranno anche la Bocca dei Desideri e l’angolo Photobooth, per immortalare il pomeriggio di festa. Non mancherà il divertimento con Milco Messi, mago e ventriloquo, e un trampoliere. Sarà offerta la merenda – con pane e cioccolata – gratuita per tutti. All’ingresso una sorpresa per i bambini: lo zaino "Love Mogliano", ricordo della giornata. Ingresso 5 euro per gli adulti, mentre bimbi e ragazzi fino a 14 anni possono entrare gratuitamente. Attrazioni e spettacoli all’interno del percorso saranno gratuiti.