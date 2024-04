"Il paese è la migliore location per i matrimoni tra stranieri"

"Destinazione Wedding": il Comune di Monte San Giusto apre le porte al mondo dei matrimoni, con un un progetto che come mèta si pone la pronuncia del fatidico ‘Sì, lo voglio‘ con sullo sfondo le bellezze cittadine. La mission è stata presentata nella cornice del Museo di Palazzo Bonafede. "Questa è la fine di un lavoro propedeutico durato mesi – ha illustrato il vicesindaco Gigliola Bordoni affiancata dal primo cittadino Andrea Gentili –. Un punto di partenza, che spero possa rappresentare per le attività produttive, commerciali e le strutture ricettive un volano mirato a captare il turismo estero. Lo spirto che ci ha mosso è quello di fare rete. Volevamo sfruttare la novità degli sposi che scelgono il Bel Paese per celebrare le nozze, per via dei bellissimi paesaggi accompagnati da sapori e colori straordinari. Siamo partiti da un dato dell’Osservatorio del Destination Wedding Tourism e abbiamo notato che nel 2022, sul territorio nazionale, si sono celebrati più di 9.000 matrimoni di sposi provenienti dall’estero, che hanno portato oltre 440.000 ospiti a seguito, con una spesa media a coppia di 50.000 euro". Per l’occasione è stato svelato un video promozionale, già godibile sul sito visitmontesangiusto.com e sui canali social dell’Ente. "Il feedback ci è stato dato dopo il Covid - ha aggiunto Bordoni - da una agenzia di viaggi che sosta settimanalmente con un pullman di oltre 50 persone a Monte San Giusto, all’hotel ‘La Rosa dei Venti’. Ci siamo messi a disposizione di questi gruppi con delle guide turistiche e il riscontro è stato positivo, soprattutto sotto l’aspetto dell’ospitalità. A livello artistico abbiamo tanto mostrare come la pala di Lorenzo Lotto, il museo e cortile di Palazzo Bonafede, la piazza, ma anche i nostri scorci". Soddisfatti gli operatori economici locali. "Far parte del progetto è stato entusiasmante – ha affermato Paolo Rinaldesi della casa vacanze ‘Villa Roberti’ - quando c’è la capacità di mettere a sistema diverse entità, allora possiamo giocare una partita internazionale facendo accoglienza". "È importante per tutto il paese - ha ribadito Maurizio Nicolini della trattoria Nicolì - abbiamo le caratteristiche per accogliere questo tipo di turismo. Questo è un primo step positivo".