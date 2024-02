Il paese è sotto choc: "Gran passione per le foto"

Monte San Giusto sotto choc, ieri mattina, per la improvvisa morte di Rodolfo Ignazi. "Lo conoscevamo tutti qui, perché era stato il fotografo del paese – lo ricorda il sindaco Andrea Gentili -. Aveva il negozio proprio sotto casa, ed era lui a immortalare tutte le Comunioni dei bambini e le feste varie. Questa notizia ha sconvolto tutti". Dopo la morte del fratello la scorsa estate, Ignazi aveva la sorella e i nipoti, a cui era molto affezionato. Pur facendo una vita semplice e ritirata, aveva buoni rapporti con i vicini, tanto che una di loro si è presa i due gatti del pensionato, per prendersene cura ora che lui non c’è più.

"Era una persona solitaria, la sua passione era sempre stata la fotografia – lo ricorda Luciano Brandimarti (nella foto qui sopra) –, in giro si vedeva poco. Siamo rimasti tutti choccati da questa notizia, chi ci avrebbe mai pensato". Tutti lo conoscevano a Monte San Giusto, e ancora capitava di tanto in tanto che qualcuno gli chiedesse di riparare una vecchia macchina fotografica, perché in quel campo era molto abile. "Ogni tanto si vedeva, usciva per fare la spesa, ma stava molto per i fatti suoi. Però qui lo conoscevamo tutti" raccontano al Bar del Muretto, a due passi da casa del pensionato.

Tanti conoscenti si sono fermati all’inizio del vicolo Vittorio Emanuele, dove da sempre erano la casa e il negozio di Ignazi, per informarsi e chiedere cosa gli fosse capitato. A quanto sembra, l’anziano non aveva particolari problemi di salute: guidava l’auto e girava spesso con la Vespa, che teneva parcheggiata nell’ingresso della palazzina dove abitava, all’inizio del centro storico sangiustese. Non risulta nemmeno che avesse problemi economici o nemici di alcun genere: conduceva una vita tranquilla e regolare, vedendo gli amici, soprattutto i vicini di casa, e occupandosi dei suoi due gatti. Ora saranno le indagini a chiarire cosa sia successo nelle ultime ore di giovedì. L’ipotesi più probabile è che il pensionato possa aver battuto la testa salendo le scale ripide per arrivare alla sua casa, ma al momento non si esclude nulla.

Paola Pagnanelli