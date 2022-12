Il paese non resterà senza medico Per sei mesi il problema è risolto

Scongiurato, almeno per ora, il rischio che Monte San Martino resti senza medico di base. Il sub commissario straordinario per l’Area Vasta 3, Daniela Corsi ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con Carlotta Cristallini, medico di medicina generale in pensione, per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2023. L’impegno previsto per la professionista è di 20 ore settimanali, con un trattamento economico lordo di 60 euro per ogni ora di effettiva attività prestata. La scelta di ricorrere a un medico in pensione non è una novità, vista la carenza di camici bianchi e l’indisponibilità da parte dei più a prestare servizio nelle aree dell’entroterra. Lo sottolinea la stessa Corsi. "Dal primo gennaio nell’ambito di questo comune verrà meno l’assistenza medica di base, visto il collocamento a riposo dell’unico medico. I diversi avvisi emessi per sostituirlo sono andati deserti, ma occorre garantire l’assistenza medica di base in un comune di una zona montana e con molta popolazione anziana e, quindi, fragile". È stato indetto un avviso con scadenza aperta fino al 31 dicembre 2023, per acquisire manifestazioni di interesse da parte di medici specialisti e non, in quiescenza, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o incarichi libero-professionali, per far fronte alle esigenze straordinarie emergenti, derivanti dalla diffusione del Covid 19 e dalla impossibilità, per carenza di figure professionali, di coprire posti vacanti, poiché va garantita l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

f. v.