"Il paese sta morendo, è ora che le istituzioni vengano qui a vedere"

"Si vive di stenti sopra questi monti". Vorrebbe fare una battuta ma quello che viene fuori è un sorriso amaro: Antonella Barbonari dal 1983 porta avanti il suo bar a Castelsantangelo sul Nera. All’interno i clienti di sempre, Giancarlo, Andrea, Agostino e altri, impegnati in una partita a carte. "Da quando c’è stato il terremoto qui è sempre tutto uguale – raccontano –, basta guardarsi in giro. Nelle Sae stiamo bene, non ci possiamo lamentare. Ma ci manca casa nostra". Il paese si è svuotato. "Su internet si legge che qui ci sono 225 abitanti, ma in realtà saremo poco più di 100", il commento di Agostino. Le scosse prima di agosto e poi del 26 e 30 ottobre 2016 "hanno mutato profondamente le abitudini del paese. Prima si andava sempre in centro per fare quattro chiacchiere, una partita a carte, per stare insieme. Oggi non c’è molto da fare, di solito veniamo qui al bar".

Il tempo non passa mai però. "Se continua così l’anno prossimo chiudiamo – le parole di Barbonari, la titolare del bar –, se guardo all’incasso mi viene da piangere. Per fortuna ho sempre loro – Antonella indica i pochi avventori al tavolo –, che sono clienti affezionati. Nel 2023 si può dire senza esagerare che ho lavorato da giugno a oggi per ripagare le bollette della corrente. A luglio si è lavorato leggermente di più ma ad esempio la mattina di Ferragosto qui sembrava una mattina di ottobre, c’è stata pochissima gente. Chi passa per andare a Castelluccio non si ferma quasi mai da noi. Se non ricostruiscono il centro storico, prime e seconde case, qui non verrà più nessuno". Non sarà possibile andare avanti così ancora per molto, dice Antonella: "Il paese sta morendo, anzi, lo lasciano morire. Con cosa pensano di ripopolarlo, con le lupi e le volpi? Le piccole attività come la nostra sono destinate a sparire. Le istituzioni vengano qui a vedere, così si rendono conto qual è la situazione reale, quotidiana". Fino al 2016, "per 33 anni, non ho fatto un solo giorno di ferie. Alla fine, ne è valsa la pena? Ancora resisto, ma non so per quanto, la situazione è peggiorata tantissimo". "Sto bene nella casetta – dice Maria Seccacini, col sorriso in volto, in paese ha la Norcineria Altonera col marito Gregorio Ceccarelli e il socio Giulio Cianconi –, rispetto a prima ci manca giusto un po’ di spazio. Il problema, comunque, non è tanto per noi. Qui sono quasi tutti anziani e vivono in Sae di 40 metri quadrati, le badanti non vengono perché non hanno spazio per alloggiare. Non è cambiato molto nella mia vita sociale rispetto a prima, ma ora purtroppo c’è meno gente d’estate. Io abitavo in una casa di 500 metri quadrati nella frazione di Rapegna, stanno iniziando i lavori proprio in questi giorni. Ma a questo punto quasi preferirei restare qui, nell’area Sae, dove si sta in compagnia. Lassù, a Rapegna, è bellissimo, certo, ma c’è molta solitudine, ormai ci siamo abituati a stare qui, vado e torno dal lavoro tutti i giorni a piedi".